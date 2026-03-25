Строители уперлись в стену

Из-за плохого начала 2026 года аналитики снижают прогнозы потребления в России цемента. Спрос на него в этом году может снизиться на 24,6% и стать минимальным более чем за 15 лет. Помимо обвала потребления на производителей давит растущий импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Потребление цемента в России в 2026 году при сохранении текущего тренда может сократиться на 15 млн тонн, прогнозируют в СМПРО. В этом случае снижение за год составит 24,6%, до 46 млн тонн. Если прогноз реализуется, потребление будет минимальным с 2010 года, следует из данных «Союзцемента». Это падение, по словам управляющего партнера СМПРО Владимира Гузя, сопоставимо с закрытием семи предприятий мощностью около 2 млн тонн в год каждое. Он не исключает, что прогноз потребления в начале второго квартала будет пересмотрен в худшую сторону.

Текущие ожидания хуже первоначальных. Ранее в «Союзцементе» предполагали, что снижение потребления цемента в России в этом году составит 15–20%. В СМПРО говорили о 20%. «Мы предполагали, что спад будет не таким обвальным, как оказался в первом квартале»,— говорит господин Гузь. Он рассчитывал на нарастающее снижение к середине года, которое достигнет максимума в третьем квартале. Но реальность оказалась хуже. Объем потребления цемента в России, согласно «Союзцементу», в январе—феврале 2026 года снизился на 25,7% год к году, до 4,5 млн тонн. В СМПРО также зафиксировали падение почти на 26%.

Производство цемента в России в январе—феврале 2026 года составило 4,2 млн тонн, потеряв год к году 31,2%, следует из данных «Союзцемента». В феврале снижение составило 29,4%, до 2,4 млн тонн. Владимир Гузь говорит о сокращении выпуска на 28,4% год к году по итогам первых двух месяцев. «Союзцемент» и Национальное объединение производителей строительных материалов в своей резолюции по итогам «Сибирской строительной недели — 2026» отмечают, что в январе многие производители цемента сократили производство на 20% и более. Многие заводы не выпускали продукцию.

Основная причина обвала — снижение объемов строительства. Согласно информсистеме «Наш.Дом.РФ», ввод жилья в России в январе 2026 года сократился на 27% год к году, до 8,04 млн кв. м. Тенденция вряд ли существенно изменится в ближайшее время: после периода роста спроса в феврале продажи новостроек на первичных рынках ключевых городов страны обрушились на 17,9% год к году. Компенсировать спад за счет инфраструктурного строительства бизнесу не удается.

На российский рынок цемента также давит импорт. Зарубежная продукция по итогам 2025 года, согласно «Союзцементу», сформировала 6,2% потребления. В январе—феврале этого года значение выросло до 6,7%, следует из данных организации. Хотя в натуральном выражении объем поставок сократился на 23,3% год к году, до 0,3 млн тонн. В перспективе доля импорта на рынке цемента может увеличиться. В «Цемросе» не исключают, что отгрузки в Россию из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке увеличит Иран. Это второй по объему поставщик импортного цемента в Россию, его долю на рынке в компании оценивают в 1,9%.

У Ирана сохраняется потребность в валютной выручке, и из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе он может быть заинтересован в увеличении торговли через Каспийское море, считают в «Цемросе». Это предполагает рост поставок в Россию, в том числе цемента. В СМПРО отмечают, что, несмотря на общее снижение натурального импорта цемента в Россию в январе—феврале 2026 года на 15%, поставки из Ирана остались на уровне прошлого года.

Компенсировать снижение потребления за счет экспорта российским производителям не удастся. За границу обычно, по словам представителя «Цемроса», отправляется только 1–2% от произведенного в Росси цемента, и начавшееся укрепление рубля вряд ли будет способствовать изменению этой тенденции. В январе—феврале 2026 года экспорт, согласно «Союзцементу», сократился существенно — на 57,2%, до 64,2 тыс. тонн. Перспективы таких поставок ограничивает емкость рынков соседних стран, говорит Владимир Гузь.

Цемент из России сейчас направляют преимущественно в постсоветские государства с высокой самообеспеченностью. В «Цемросе» обращают внимание, что рынок Евросоюза для российских компаний сейчас закрыт, в Юго-Восточной Азии им тяжело конкурировать с Китаем, чьи мощности превышают российские более чем в 20 раз. Цемент остается низкомаржинальным продуктом, отмечают в «Цемросе». Даже на внутреннем рынке транспортные расходы на его поставку составляют до 40% от конечной цены.

Александра Мерцалова