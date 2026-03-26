Промышленники не надеются на лучшее

В феврале промышленное производство в России сократилось на 0,9% в годовом выражении — после околонулевой динамики в январе, сообщил 25 марта Росстат. Снижение произошло из-за обработки, объемы в которой сократились на 2,8% в годовом выражении. Внутри этого сектора спад затронул металлургию, производство стройматериалов, машиностроение и автопром. Рост сохраняется лишь в отдельных сегментах, включая транспортное машиностроение, фармацевтику и электронику. В добыче зафиксирован прирост производства на 0,9%, в энергетике — на 3,6%. С исключением сезонного и календарного факторов выпуск в феврале вырос на 0,3% к предыдущему месяцу, после нулевого результата в январе.

Между тем деловая активность в промышленности ухудшалась как в феврале, так и в марте. Индекс предпринимательской уверенности Росстата в феврале в добыче снизился до минус 7%, в обработке — до 0,4%. Уровень загрузки мощностей составляет 60–62%, а ключевыми ограничениями для предприятий остаются дефицит рабочей силы и спрос. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обработке, по данным S&P Global, в феврале оставался ниже 50 пунктов (свидетельствует о сокращении деловой активности).

Первые результаты конъюнктурных опросов промышленности, сделанные ИНП РАН в марте, фиксируют дальнейшее ухудшение оценок предприятий. Индекс промышленного оптимизма в марте снизился до минус 20 пунктов, что является худшим значением с марта 2022 года и соответствует кризисным периодам. Баланс фактического спроса составил минус 35 пунктов, обновив постковидный минимум, а планы выпуска — минус 11 пунктов, также опустившись до худших значений с марта 2022 года. Индекс прогнозов промышленности также продолжил снижение после январского взлета, достигнув четырехлетнего минимума на фоне роста пессимизма всех исходных показателей (см. график). В частности, зарплатные планы предприятий, пережившие в январе аналогичный взлет, в феврале-марте снизились и «вновь демонстрируют отказ промышленности от политики повышения оплаты труда», фиксируют авторы исследования.

Отметим, что интерпретация текущей динамики выпуска затруднена календарными эффектами начала года и высокой базой конца 2025-го. О сформировавшемся тренде в промышленности можно будет судить не ранее чем по данным второго квартала, когда влияние разовых факторов обычно снижается. Пока же данные скорее отражают коррекцию после пиковых значений, чем фиксируют новый устойчивый цикл.

Артем Чугунов