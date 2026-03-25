Страховым выплатам готовят исключения

Страховое законодательство может быть изменено — обсуждается освобождение страховщиков от выплат при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности клиента. В настоящее время, даже с учетом указания таких исключений в договорах, суды зачастую принимают сторону страхователя. ЦБ поддерживает изменения, предлагая внести поправки в профильный закон. Однако для окончательного решения проблемы необходимы изменения Гражданского кодекса, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе состоялось совещание страховых компаний и представителей ЦБ, где обсуждались пути решения проблемы, когда суды, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса (ГК), обязывают страховщиков в спорах с корпоративными клиентами выплачивать возмещение по событиям, не являющимся страховыми случаями. Об этом рассказали три источника “Ъ” на рынке страхования. По словам собеседника “Ъ” в крупной страховой компании, ЦБ поддержал предложение участников рынка внести правки к ГК, «но с учетом срочности проблемы предложил сделать точечную правку к закону о страховой деятельности». Предлагается прописать положение, что договором страхования могут быть предусмотрены случаи, не являющиеся страховыми и зависящие от действий страхователя, отметил другой собеседник “Ъ”.

В Банке России заявили, что поддерживают «уточнение норм, направленных на обеспечение возможности для страхователей-юрлиц самостоятельного определения условий договора страхования». При этом регулятор считает неправильным введение минимальных требований к страхованию для сегмента В2В, так как «у потребителя должна быть возможность застраховать именно те риски, которые он хочет включить в страховое покрытие и защиту от которых готов оплатить». Неопределенность с исключениями из страхового покрытия будет приводить «или к удорожанию страховки, или к отказу страховщика предоставлять такую страховую защиту», считают в ЦБ.

Участники рынка и юристы отмечают, что проблема стоит довольно остро. Практика в первую очередь касается страхования имущества и ответственности юрлиц.

«Речь идет о тривиальных исключениях из страхового покрытия: пожар в результате химического самовозгорания или проведения огневых работ с нарушением правил техники безопасности, повреждение имущества в результате падения БПЛА и многое другое»,— поясняет старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.

По оценке руководителя антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктории Бардаевой, в восьми из десяти случаев в страховых выплатах отказывают, ссылаясь именно на наличие признаков нарушения со стороны страхователя. Но впоследствии в половине случаев суды принимают решения об отсутствии оснований для отказа. «Ежегодно в России фиксируется более 350 тыс. пожаров, а ущерб в коммерческом секторе исчисляется десятками миллиардов рублей. Значительная часть этих событий — результат грубой халатности. Когда суды игнорируют договорные исключения, страховой фонд расходуется на покрытие чужой безответственности»,— считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

В 2025 году Верховный суд РФ (ВС) вынес несколько решений, в которых истолковал, что исключения из страхового случая в договорах корпоративного страхования таковыми не являются, а являются основаниями освобождения страховщика от выплаты, которые лишь маскируют под исключения из страхового случая, отмечает господин Артамонов. В дальнейшем ВС приходит к выводу об их ничтожности, поскольку они выходят за пределы перечня оснований освобождения страховщика от выплат, установленных ГК, указывает он. В споре торгового дома «Улгран» и СОГАЗа, отказавшегося выплачивать возмещение за ущерб имуществу из-за пожара по причине нарушения клиентом правил безопасности, ВС вынес решение, запрещающее включать в договор оговорки, которые сводят вероятность выплат на нет (см. “Ъ” от 24 февраля 2025 года).

По словам экспертов, предложения ЦБ являются первым шагом к решению проблемы. Дополнительная регламентация на уровне профильного закона «привнесет большую стройность во взаимоотношения страховщиков и их клиентов в оценке принимаемых на страхование рисков», считает руководитель юридической дирекции «Совкомбанк Страхование» Игорь Дячишин. «Для окончательного устранения коллизий изменения логично было бы со временем закрепить в ГК»,— говорит господин Рыбаков.

Если говорить о клиентах, то это снимает фактор непредсказуемости, поэтому гипотетически страховщики могут снизить тарифы, в которые сейчас эти риски, а также связанные с ними судебные расходы по умолчанию закладываются, отмечает Виктория Бардаева. Сейчас страхователи переплачивают за риски, но зато они исходят из того, что независимо от содержания договора с высокой долей вероятности суд встанет на их сторону, «теперь же им придется «более внимательно подходить к заключению договора», указывает госпожа Бардаева.

Юлия Пославская