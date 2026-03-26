С неподдельным интересом

26 марта Конституционный суд РФ (КС) провел слушания по делу об ответственности маркетплейсов за продажу контрафакта. Жалобу на недостатки в законе и практике, не позволяющие взыскать убытки с площадки и оперативно заблокировать карточки поддельных товаров, подал российский производитель настольных игр Hobby World по поводу спора с Wildberries. Большинство представителей органов власти не видит проблем в регулировании, отдавая ситуацию на усмотрение судьи в конкретном деле. Но Ассоциация юристов России (АЮР) прямо признала дефектность норм, заявив, что сейчас закон поощряет недобросовестное поведение онлайн-платформ — и поэтому нуждается в изменении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

26 марта в КС прошли публичные слушания по жалобе ООО «Мир хобби» (производитель настольных игр под брендом Hobby World), оспаривающего конституционность пунктов 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса (ГК). По мнению компании, эти нормы и практика их применения позволяют маркетплейсам уклоняться от ответственности за продажу через их площадку контрафактных товаров. В этом деле «Мир хобби» обнаружил продажу на Wildberries подделок своей игры «Мафия. Вся семья в сборе», направил претензию площадке, но та не отреагировала. Правообладатель подал иск о взыскании с маркетплейса 9,2 млн руб. компенсации. Суды иск отклонили, посчитав, что Wildberries не отвечает за действия продавцов-ИП, а карточки поддельных товаров после подачи иска были заблокированы.

Посредник без ответственности На заседании в КС представитель ООО «Мир хобби» Арина Ворожевич настаивала, что без эффективной защиты нарушенных прав нельзя говорить о полноценной правовой охране интеллектуальной собственности. Она отметила, что, по разным данным, доля контрафактной электроники, продающейся на маркетплейсах, составляет 21–54%, а контрафактной одежды и обуви — до 30%. Но суды обычно признают маркетплейс лишь информационным посредником. По ст. 1253.1 ГК информационный посредник — лицо, осуществляющее передачу материала, дающее возможность размещения материала или информации и доступа к ней в сети «Интернет». Такой посредник не несет ответственности, если он не знал и не должен был знать о неправомерном использовании чужой интеллектуальной собственности, а после обращения правообладателя «своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения». По мнению ООО «Мир хобби», к информационным посредникам относятся только лица, которые предоставляют доступ к информации и материалам и нейтрально к ним относятся, а их услуги носят технический характер, как, например, хостинг-провайдеры. В отличие от них, подчеркнула госпожа Ворожевич, маркетплейсы осуществляют торговое посредничество, так как содействуют продавцам в выходе на рынок, помогают с продвижением, облегчают им возможность реализации товаров. Поскольку маркетплейсы берут комиссию от каждой сделки, они заинтересованы в увеличении количества продаж и у них «нет стимула бороться с контрафактом», считает заявитель жалобы. Причем с момента получения претензии до блокировки возможности продажи подделки может пройти несколько месяцев, все это время контрафакт продолжает реализовываться, а площадка — получать процент. Это уже можно рассматривать как соучастие и привлекать маркетплейс к солидарной ответственности вместе с продавцом подделок, полагает госпожа Ворожевич, указывая в этом контексте не только на Wildberries, но и на Ozon.

Госорганичные речи Затем высказались представители госорганов. Юрий Петров из Госдумы отметил, что маркетплейс необязательно является лишь информационным посредником, но определять круг достаточных для принятия мер должен не закон, а суд в каждом конкретном случае. Соглашаясь с этим, представитель Совета федерации Андрей Клишас добавил, что в законе нельзя прописать исчерпывающий перечень мер, так как они очень разнообразны. Вместе с тем, уточнил он, есть необходимость совершенствования регулирования, и с 1 октября в силу вступает закон о платформенной экономике. Полпред президента в КС Дмитрий Мезенцев призвал «не возлагать несоразмерных обязательств на платформу», так как проверка всех документов и лицензий слишком затратна для маркетплейса и скажется на итоговой цене товара для потребителя. Но если площадка совершала совместные действия по продаже контрафакта, ее можно привлечь к солидарной ответственности вместе с продавцом, допустил он. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли, 2 июля 2025 года, ТАСС: «Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов и выровнять правила игры с офлайн-сегментом». Генпрокуратура РФ все же усмотрела в текущей ситуации неопределенность механизма защиты нарушенных исключительных прав. Представляющий ведомство Артур Завалунов отметил неясность критериев информационного посредника и разные позиции судов, отсутствие в законе перечня необходимых мер и срока, в течение которого маркетплейс должен их принять после обращения правообладателя. По мнению ТПП РФ, привлечь информационного посредника к ответственности можно, только если он был осведомлен о нарушении, а после уведомления от правообладателя маркетплейсу достаточно прекратить доступ к контенту или товару, иные действия он совершать не обязан. Член совета ТПП по интеллектуальной собственности Марина Бондаренко также напомнила о наличии кодекса добросовестных практик, который, по ее мнению, позволяет выстроить четкую и понятную процедуру снятия с продажи контрафакта.

Концепция не той системы От всех остальных разительно отличалось выступление члена комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Дмитрия Кожемякина, который прямо признал проблему регулирования. По его словам, концепция информационного посредничества была рассчитана на коммерчески нейтральных лиц — файлообменные сети и хостинг-провайдеров, которые оказывают услуги независимо от контента. Но «маркетплейсы экономически вовлечены в нарушения», они осуществляют хранение и дистрибуцию товара, расширяют ассортимент, снижают цены, взимают комиссию, подчеркнул господин Кожемякин. Лица, рекламирующие товары и получающие процент с их продажи, не должны признаваться информационными посредниками, но в законе этого нет, и «это конституционный дефект», указал представитель АЮР. В итоге, считает он, сегодняшняя норма «фактически провоцирует недобросовестное поведение», так как не определяет, в какие сроки нужно отреагировать на обращение правообладателя, и абсолютизирует незнание посредника о нарушении. «Но если Chanel №5 продается за 500 руб., как ты мог не знать, что это контрафакт, учитывая цену и известность бренда?» — недоумевал господин Кожемякин. Завершая заседание, глава КС Валерий Зорькин сделал отсылку к Рене Декарту: «Договоренность о понятиях позволяет избежать 50% всех проблем». В объединенной компании Wildberries&Russ “Ъ” заявили, что платформа выступает агрегатором информации о товарах. Часть ответственности за защиту своих прав лежит и на самих правообладателях: не всегда выбранные ими стратегии оказываются эффективными, что иногда приводит к перекладыванию ожиданий на платформы. «Площадка использует весь доступный инструментарий, предоставляемый государством, включая механизмы маркировки в системе "Честный знак", размещение сведений о сертификатах и декларациях, а также процедуры верификации правообладателей»,— подчеркнули в RWB. “Ъ” сообщит о решении КС.

Анна Занина, Юлия Юрасова