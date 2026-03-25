ЦБ счел подтверждения финопераций через MAX преждевремеными

Банк России в ответ на запрос «Ъ» подтвердил, что получил письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), касающегося подтверждения дистанционных финансовых операций. Регулятор указал, что норма по подтверждению дистанционным способом значимых действий находится в компетенции Минцифры. Вместе с тем, ЦБ считает преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX».

Как ранее писал «Ъ», 23 марта Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ и правительство письмо с просьбой внести изменения в норму законопроекта «Антифрод 2.0», согласно которой подтверждать финансовые операции, проводимые удаленно, нужно будет обязательно при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере МАХ.

Такое подтверждение, согласно законопроекту, будет требоваться для всех совершаемых гражданами дистанционным способом «значимых действий». При этом никаких критериев, согласно которым действие может быть признано значимым или нет, в проекте закона не обозначено. Участники финрынка считают подобное двойное подтверждение «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой.

