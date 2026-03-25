Креативу подобрали стратегию

Минэкономики готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года (“Ъ” ознакомился с документом). Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036 году. Необходимым условием долгосрочного роста сектора названо развитие экспорта «творческих» товаров и услуг — его доля в общем объеме поставок должна вырасти с 1,9% до 4,4%. По мнению экспертов, ключевым риском для реализации стратегии является дефицит финансирования — как государственного, так и частного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От креативных индустрий власти ждут не только самовыражения, но и наращивания экспортных доходов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ От креативных индустрий власти ждут не только самовыражения, но и наращивания экспортных доходов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Цели документа — рост вклада креативных индустрий в ВВП (с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м и 7,7% в 2036-м) за счет создания условий для их развития. Напомним, под креативным сектором власти понимают 16 направлений: «Народные художественные промыслы и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Другой целевой показатель — увеличение доли экспорта названных отраслей в общем объеме экспорта РФ с 1,9% до 4,4%. Как отмечается в проекте стратегии, именно развитие экспорта является необходимым условием долгосрочного роста этого сектора. Число организаций и индивидуальных предпринимателей в нем должно увеличиться на 22% по отношению к 2025 году — прежде всего за счет прироста числа выпускников профильных колледжей и вузов. Кроме того, планируется как минимум впятеро увеличить долю «креативных» компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих зарегистрированные объекты промышленной интеллектуальной собственности.

Реализация стратегии потребует согласованности действий центра и регионов, формирование инфраструктуры поддержки (создание условий для запуска и масштабирования креативных проектов, повышение производительности, расширение доступа к технологиям и т. д.). Поясним, что на федеральный уровень вынесены госполитика и нормативно-правовое регулирование, межведомственная координация и методическое сопровождение субъектов креативных индустрий и региональных органов власти, а также меры господдержки (финансовая, имущественная, образовательная, информационная и проч.). Регионы же отвечают за адаптацию общих и отраслевых инструментов к своей специфике, за принятие нормативных актов о региональных мерах поддержки.

«Стратегия поспособствует синхронизации планов государства, частных проектов и инициатив некоммерческих структур. Ее важнейшими концептуальными элементами являются мегапроекты, экспортные планы и механизмы вовлечения регионов. Документ закладывает фундамент для будущего федерального проекта»,— говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

«Все наши предложения и инициативы отраслевого сообщества учтены в стратегии, и, на наш взгляд, какие-либо риски ее реализации минимальны»,— сказала “Ъ” директор Центра развития креативной экономики ЦСР Юлия Петенко. По ее словам, эффективность документа будет напрямую зависеть от качества проработки конкретных механизмов — после утверждения стратегии появится план мероприятий по ее реализации.

Ключевым же риском для исполнения стратегии Евгений Куценко называет дефицит финансирования — как государственного, так и частного. «Креативные индустрии — это экономика, а она требует инвестиций. На словах об энтузиазме далеко не уедешь»,— говорит эксперт. Он отмечает, что мегапроекты, объединяющие разные креативные индустрии, системно воздействующие на экономику, способные в краткосрочном периоде продемонстрировать результат, требуют соответствующего финансирования.

Задача развития экспорта, по мнению Евгения Куценко, не в полной мере учитывает такую специфику многих креативных индустрий, как мобильность. «За последние годы ряд знаковых креативных экспортеров покинули РФ, часть традиционно выбирали и выбирают другие юрисдикции»,— отмечает эксперт. По его словам, большинство лидирующих в креативных индустриях стран активно привлекают таланты со всего мира, формируя международные партнерства и интернациональные коллективы как основу своей экспортной экспансии. «Успех стратегии будет измеряться не количеством принятых законов, а тем, насколько быстро отечественные креативные продукты будут уверенно звучать на глобальных рынках как конкурентоспособная, современная, узнаваемая "мягкая сила" страны»,— полагает президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Венера Петрова