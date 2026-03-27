Папа сядет

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Евгения Горобца, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в 2025 году вице-мэр пообещал покровительство руководителю коммерческой структуры, а тот в благодарность фиктивно устроил дочь господина Горобца на работу. По делу о коррупции привлекаются еще два чиновника мэрии — глава правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента земельного контроля Аслан Ачмизов.

Евгений Горобец

Фото: Официальный Telegram канал администрации города Сочи

Высокопоставленный сочинский чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным “Ъ”, речь идет о Евгении Горобце, который с 2024 года занимает пост вице-мэра Сочи по имущественным и правовым вопросам. Следствие полагает, что 25-летняя дочь чиновника с июля 2025 года получала зарплату в одной из коммерческих организаций города-курорта, но не работала там. В обмен на фиктивное трудоустройство дочери сотрудник городской администрации оказывал покровительство коммерческий организации и лоббировал ее интересы, пояснили в краевом ГУ МВД. Чиновник задержан в ходе совместных мероприятий полиции и ФСБ.

Как стало известно “Ъ”, 26 и 27 марта в администрации Сочи прошли обыски, после которых были задержаны вице-мэр Евгений Горобец и руководитель правового департамента мэрии Сочи Роман Рябцев.

Мера пресечения обоим задержанным еще не избиралась. Еще один фигурант дела, начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов отпущен под подписку о невыезде. Роман Рябцев и Аслан Ачмизов подозреваются в посредничестве при взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В администрации Сочи не стали комментировать задержания чиновников, пресс-служба мэрии города ограничилась заявлением о том, что в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов было оказано максимальное содействие.

Евгений Горобец до назначения на пост вице-мэра Сочи сменил много мест работы в государственных и муниципальных органах, а также в коммерческих структурах. Предыдущая его должность — заместитель гендиректора АО «Крайжилкомресурс» (учреждено Краснодарским краем, региональный оператор по обращению с ТКО в Сочи и Туапсе). Господин Горобец известен своим участием в неоднозначных инвестиционных проектах. В 2013 году возглавляемая им компания «Адаптас(Рус)» арендовала участок в Анапе под строительство казино на новой территории игорной зоны «Азов-Сити». Евгений Горобец тогда рассказал “Ъ”, что некий сингапурский бизнесмен готов вложить в проект 16 млрд руб. После закрытия «Азов-Сити» компания «Адаптас(Рус)» была объявлена банкротом. В 2017 году господин Горобец, который в тот момент возглавлял комитет «Экономика города» совета по вопросам стратегического развития Краснодара, стал одним из инициаторов проекта канатной дороги протяженностью 36 км, которая должна была разгрузить дорожную инфраструктуру краевого центра. Вложения оценивались в 11 млрд руб., мэрия Краснодара презентовала проект на инвестиционном форуме в Сочи, было получено банковское финансирование на исследовательские работы и аналитику. В 2023 году проект закрылся как слишком дорогостоящий.

Анна Перова, Краснодар