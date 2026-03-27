Пошлины крепчают

По информации “Ъ”, уже в мае 2026 года власти намерены повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с текущих €3 до €5 за 1 л спирта в напитке. Это ожидаемо приведет к существенному подорожанию зарубежного алкоголя ко второй половине текущего года. Однако от этой меры выиграют крупные российские производители коньяка и виски.

С 1 мая 2026 года власти планируют повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с текущих €3 до €5 за 1 л спирта, рассказали три источника “Ъ” на алкогольном рынке. По словам одного из них, мера может быть принята уже в апреле. Увеличение пошлин поможет снизить проседание спроса на российский коньяк и виски, поясняет второй собеседник “Ъ”. В Минфине (регулятор алкогольного рынка) на запрос “Ъ” не ответили. С сентября 2024 года в России действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее €3 за 1 л спирта в напитке.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский называет это повышение пошлин достаточно серьезным, которое вызовет значительный рост цен.

Эксперт ожидает, что это неизбежно приведет к снижению продаж самых популярных зарубежных алкогольных марок. Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин ожидает увеличения себестоимости импорта в связи с повышением пошлин. Как и в предыдущие периоды, рост издержек будет частично переложен на конечного потребителя, отмечает он. Доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовых сегментах снизится, считает эксперт.

В группе Ladoga ожидают, что рост цен будет заметным. Но, скорее всего, это произойдет постепенно, по мере истощения стоков. Отчетливо эта мера может проявиться уже ко второму полугодию, добавляют там. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов ожидает, что алкоголь начнет дорожать примерно через три месяца после увеличения пошлин.

Также на рынке будет уменьшаться ассортимент зарубежной продукции, ожидает господин Московский. По его словам, сейчас импорт спиртного — очень рискованное дело: поставки идут через третьи страны, алкоголь отгружается по предоплате, поэтому дистрибуторы будут фокусироваться только на наиболее популярных марках. Он полагает, что на российском рынке останется только пара десятков крупных зарубежных брендов крепкого алкоголя, которые будут «делать кассу».

Прежде всего снижение импорта коснется недорогих и малоизвестных брендов в категориях джина, ликеров, коньяка, бренди и виски из недружественных стран, где ценовая чувствительность потребителя наиболее высока, отмечает Руслан Брагин.

Как сообщал “Ъ” 26 января, в том числе снижение ассортимента и падение спроса на нишевые премиальные алкогольные бренды привело в 2025 году к сокращению алкомаркетов в городах-миллионниках на 7%, примерно до 14,3 тыс. точек.

Впрочем, часть иностранных компаний может пойти на локализацию производства в России, не исключает Андрей Московский. Иностранные производители могут использовать и другие подходы, чтобы продавать свои напитки в России по приемлемой цене. Например, весной этого года «Алвиса» планирует запустить производство Martini, принадлежащего Bacardi на контрактной основе. Ранее Bacardi поставлял Martini в Россию из Аргентины, где он разливается по лицензии на местном производстве. В январе—феврале 2026 года в том числе за счет активного развития параллельного импорта и локализации производства продажи в российской рознице Bacardi и Pernod Ricard выросли более чем на 20% год к году (см. “Ъ” от 20 марта).

По мнению Александра Гревцова, рост пошлин вряд ли скажется серьезно на снижении продаж импортной продукции. Оставшиеся на рынке позиции из-за сокращения ассортимента только укрепились в своих нишах, говорит он. Эксперт считает, что повышение пошлин в данном случае — логичный инструмент защиты локального производителя и пополнение российского бюджета. В Ladoga ожидают, что потребитель перестроится на местную продукцию. Руслан Брагин считает, что рост продаж российского алкоголя будет ограниченным, несмотря на ослабление конкуренции со стороны импорта.

Владимир Комаров