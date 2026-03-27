В воздухе пахнет унисексом

В начале 2026 года российские потребители покупали парфюмерную продукцию на 9% реже, чем год назад. Февральские и мартовские праздники поддержали продажи этой категории только лишь у крупных ритейлеров. В то же время средний чек за духи вырос на 7% год к году. Стремясь оптимизировать траты, потребители стали выбирать универсальные для мужчин и женщин варианты.

С 1 января по 20 марта 2026 года число покупок парфюмерной продукции по всей России в натуральном выражении снизилось на 9%, в денежном — на 2%, следует из данных, предоставленных “Ъ” сервисом «Чек Индекс». При этом средний чек вырос на 7%, до 5,5 тыс. руб. Февральские и мартовские праздники традиционно поддерживают продажи парфюма в начале года, но в условиях экономии потребители и на подарки тратятся все более осторожно, говорят аналитики «Чек Индекса».

Нарастить продажи за счет 23 Февраля и 8 Марта удалось в основном крупным профильным ритейлерам. В «Золотом яблоке» сообщили “Ъ”, что с января по середину марта 2026 года продажи женской парфюмерии в сети выросли на 36% в денежном выражении, мужской — на 24% год к году.

В «Иль дэ Ботэ» за тот же период зафиксировали рост продаж на 10% год к году.

В «Лэтуале» не привели данных по всему периоду, но отметили, что продажи росли 8 Марта и перед праздником. В онлайне показатель увеличился на 40–45% в денежном выражении, в офлайне — на 30%, добавили в сети. За счет высокой доли «подарочных» покупок парфюмерия демонстрировала более выраженную динамику в сравнении с сегментами декоративной и уходовой косметики, говорят в «Лэтуале».

Снижение количества покупок при росте выручки у крупных сетей объясняется прежде всего консолидацией рынка, отмечает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Но в целом, по ее словам, продажи в категории могут снижаться, потому что меняется отношение потребителей к парфюму: его покупают реже, но зато дорогую продукцию.

Это подтверждается и данными ритейлеров. Так, в «Золотом яблоке» в топ-3 самых продаваемых парфюмов оказались Blanche Bete от Liquides Imaginaires стоимостью от 17 тыс. руб., Devil’s Intrigue от HFC за 33 тыс. руб., а также Bois Imperial от Essential Parfums Paris за 10 тыс. руб.

Еще одна причина снижения числа покупок в парфюмерном сегменте — его насыщение.

В последние годы он был перегрет новинками, нишевыми брендами, и сейчас потребитель начинает уставать от этого, возвращаясь к более узкому, но продуманному набору ароматов, говорит госпожа Дычева-Смирнова. Кроме того, на парфюмерный сегмент все большее влияние оказывают проблемы с трансграничной торговлей (см. “Ъ” от 25 февраля).

В стремлении рационализировать персональный парфюмерный набор покупатели выбирают более универсальные ароматы. В частности, растет интерес к унисекс-парфюмам. В «Золотом яблоке» эта подкатегория в начале 2026 года показала рост продаж на 113% год к году. В «Иль дэ Ботэ» отмечают рост спроса на нишевую и селективную парфюмерию, а «в этом сегменте унисекс-композиции исторически сильны», говорят в сети.

Ароматы все меньше привязаны к гендеру, но парфюмерные композиции, которые выбирают потребители, становятся все сложнее и необычнее. Например, в последние полтора года ритейлеры фиксируют рост спроса парфюмерии с гурманскими, «съедобными» нотами.

В прошлом году была популярна фисташка, сейчас спросом пользуются инжир и абрикос, отмечает парфюмерный эксперт «Иль дэ Ботэ» Анастасия Майсурадзе. Анна Дычева связывает рост интереса к таким запахам с потребностью потребителей в сенсорной компенсации. В условиях стресса и неопределенности люди ищут быстрые источники удовольствия, а аромат еды — один из способов его получить, поясняет эксперт.

Виктория Колганова