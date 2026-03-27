Президент Финляндии указал на раскол НАТО из-за конфликта в Иране

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о расколе внутри НАТО, связанном с позицией стран-членов альянса по вопросу Ирана. По его словам, блок разделился на две части: страны глобального Севера и страны глобального Запада.

«Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность»,— сказал господин Стубб в интервью изданию Politico.

Финский президент добавил, что европейские страны не обязаны объединяться для поддержки США в их ближневосточной политике. «Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война, моя война — это Украина»,— заключил Александр Стубб.

Президент США Дональд Трамп с начала военной операции против Ирана обвинял союзников по НАТО в бездействии и боязни вступить в конфликт. Накануне господин Трамп заявил, что разочарован в альянсе. Кроме того, американский президент призывал европейские страны, использующие Ормузский пролив, поучаствовать в миссии по защите танкеров, но отклика на его предложение не было.