Путин назначил Виктора Мельника заместителем Генпрокурора России

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем Генпрокурора РФ. До этого он занимал должность прокурора Санкт-Петербурга. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Господин Мельник будет ответственным за Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Указом президент также назначил на пятилетний срок Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, Петра Зарубко — прокурором Ленинградской области, Дениса Назаренко — прокурором Тверской области.

До господина Мельника должность заместителя Генпрокурора России занимал Сергей Бажутов. 5 февраля Владимир Путин назначил его заместителем генпрокурора в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Виктор Мельник работает в органах прокуратуры с 2001 года. С 2004 по 2007 год занимал пост старшего прокурора по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Санкт-Петербурга. С 2011 по 2012 год был главой управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области. В 2021 году был назначен на должность прокурора города.

Виктор Мельник награжден медалью Минобороны РФ «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков», почетной грамотой Генпрокурора РФ, нагрудными знаками «За безупречную службу», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным огнестрельным оружием.