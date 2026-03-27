Квартиры пошли по рукам

Количество сделок по покупке жилья на вторичном рынке в ключевых городах и регионах России в феврале увеличилось на 26,3% год к году. Вместе с тем спрос на новостройки после пересмотра условий по семейной ипотеке заметно снизился. Положительно на продажи вторички влияет в том числе постепенное снижение рыночных ставок по жилищным кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В феврале 2026 года на 40 крупнейших региональных рынках России (города с населением от 500 тыс. человек и показательной статистикой, а также Московская и Ленинградская области) было заключено 52,3 тыс. сделок по продаже вторичного жилья, год к году показатель увеличился на 26,3%, подсчитали в ЦИАН. В январе рост составил 23,9%, до 37,9 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В «Этажах» считают, что в январе—феврале продажи готовых квартир в целом по России увеличились на 28,3% год к году. В «Авито Недвижимости» оценивают рост в 11% год к году, до 111 тыс. сделок по всей стране. В «Яндекс Недвижимости» говорят, что в феврале количество просмотров контактов в объявлениях о продаже вторичного жилья возросло на 10,2% по сравнению с декабрем.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в городах-миллионниках в марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменение год к году (%) Изменение к декабрю 2025 года (%) Москва 404,2 14 6,0 Санкт-Петербург 272,4 17 5,2 Казань 218,5 9 3,3 Нижний Новгород 180,4 11 6,1 Екатеринбург 156,8 8 2,2 Новосибирск 147,8 8 3,1 Краснодар 146,2 2 –0,1 Ростов-на-Дону 145,1 2 –0,5 Уфа 143,1 8 2,8 Самара 142,8 12 4,3 Красноярск 141,9 8 3,1 Пермь 132,2 15 5,5 Воронеж 123 10 4,1 Омск 122,5 6 2,6 Челябинск 119,6 9 5,4 Волгоград 113,6 7 2,9 Открыть в новом окне Источник: ЦИАН.

Наиболее заметный рост спроса на вторичное жилье в феврале среди городов-миллионников показала Самара, где число сделок увеличилось в 3,2 раза год к году, до 1,2 тыс. В Волгограде рост составил 59,2%, до 920, в Красноярске — 39,4%, до 1,5 тыс. Но такая тенденция пока прослеживается не везде. В Нижнем Новгороде в феврале количество сделок снизилось на 54,6% год к году, до 456, Москве — на 1%, до 7,7 тыс.

Успехи вторички контрастируют с тем, что происходит в первичном сегменте.

В феврале количество сделок на рынке жилых новостроек на 40 крупнейших рынках сократилось на 17,9% год к году, в России в целом — на 13,1%, по данным ЦИАН. Это связано с ужесточением условий по семейной ипотеке: с 1 февраля стало возможно получить только один кредит на двух супругов (см. “Ъ” от 20 марта).

Директор направления вторичной недвижимости ЦИАН Александр Гарбузов уверен, что часть несостоявшихся покупателей новостроек переориентируется на вторичное жилье. Хотя исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова считает основным фактором снижение стоимости рыночной ипотеки на вторичном рынке жилья и последовавшую за этим реализацию отложенного спроса. Управляющий директор вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин обращает внимание на повышение доступности: доля ипотечных сделок с готовым жильем за год увеличилась на 12 процентных пунктов (п. п.), до 36%.

Согласно «Дом.РФ», средняя рыночная ставка по ипотеке для вторичного жилья в топ-20 банков на 20 марта 2026 года составила 19,99%, для первичного — 20,27%, что меньше год к году на 8,42 и 7,65 п. п. соответственно. Для части покупателей такие ставки уже приемлемы, говорит госпожа Бочарникова. Она напоминает, что из-за опережающего роста цен на новостройки вторичное жилье в среднем на 20,9% дешевле первичного.

К этому добавляются дисконты, хотя их становится меньше. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что с ростом активности потенциальных покупателей собственники уже начали менять стратегию и реже снижают цены в объявлениях. В январе—марте на это шли 40,2% продавцов, за квартал показатель сократился на 3,4 п. п. Средний размер дисконта снизился на 0,3 п. п., до 4%.

Растет и средняя стоимость предложения.

Согласно ЦИАН, на 40 крупнейших региональных рынках средняя цена 1 кв. м готового жилья в марте составила 150 тыс. руб., увеличившись на 8,9% год к году. В Москве значение выросло на 14%, до 404,2 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 272,4 тыс. руб. за кв. м. На показатели влияет и сокращение объема экспозиции: первыми вымываются наиболее доступные лоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В марте на крупнейших рынках, по данным ЦИАН, экспонировалось 183 тыс. квартир. Год к году значение снизилось на 22%. Руководитель офиса «Новослободский» компании «Инком-Недвижимость» Денис Васильев говорит, что дефицит качественного предложения сейчас остро осуществляется в Москве. Тенденция может объясняться не только спросом, но и спадом на первичном рынке. Александр Гарбузов считает, что в ближайшее время цены на вторичном рынке продолжат расти на 0,5–1% в месяц за счет повышения спроса.

Александра Мерцалова