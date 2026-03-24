Чем известен новый глава службы безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр

24 марта секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр, который сменил на этом посту погибшего Али Лариджани. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Tasnim News Agency / Wikipedia Мохаммад-Багер Зольгадр

Мохаммад-Багер Зольгадр родился в городе Феса в Иране в 1954 году (по другим данным — в 1955 году). До исламской революции 1979 года окончил экономический факультет Тегеранского университета, а после — Национальный университет обороны.

В дореволюционный период его связывали с подпольной исламистской группировкой «Мансурун», участвовавшей в борьбе против шахского режима. После свержения монархии участвовал в создании новых силовых структур страны и в начале 1980-х годов вступил в ряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В годы ирано-иракской войны (1980–1988) был заместителем главы иранского Генштаба, в котором заведовал военизированным ополчением «Басидж».

В 1990-е годы занимался обеспечением правопорядка и подавлением народных выступлений, в том числе студенческих беспорядков 1999 года. Входил в правоконсервативное крыло «Организации моджахедов исламской революции» и считается одним из основателей «Хезболлы».

В 2000-х годах перешел на работу в правительство. В 2005 году занимал пост заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В 2006–2007 годах был заместителем министра внутренних дел Ирана Мостафы Пурмохаммади. Курировал деятельность правоохранительных органов, выборные процессы и реагирование на внутренние кризисы.

После ухода с военной службы в 2010 году работал в судебной системе, стал советником и одним из ближайших сторонников главы судебной власти Садека Лариджани. В 2012–2020 годах был заместителем руководителя судебной системы по вопросам безопасности и предупреждения преступности. С 2021 года являлся заместителем председателя Совета целесообразности — совещательного органа при верховном лидере для разрешения спорных ситуаций между Советом стражей конституции и иранским парламентом.