Встречным съездом

На съезде РСПП крупный бизнес попытался «из первых рук» получить информацию о планах правительства на свой счет в условиях замедлившейся экономики и сложностей с бюджетом. Из заявлений прибывших на съезд практически в полном составе министров финансово-экономического блока следовало, что нового повышения налогов не будет — Белый дом сосредоточится на оптимизации уже имеющихся трат и на обелении экономики. При этом бизнесу рекомендовано в большей степени рассчитывать на свои силы: пересмотреть издержки, поработать над производительностью труда и поискать финансирование через IPO и SPO. Из немногих прозвучавших на съезде обещаний: расширить применение инвестиционного вычета, принять законопроекты о сроке давности по делам о приватизации и об урегулировании задолженности бизнеса, а также расширить национальный режим при закупках госкомпаний.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Серьезными проблемами для российского бизнеса остаются «дорогие» деньги, неплатежи и давление фискальной нагрузки из-за роста как налоговых, так и неналоговых платежей, следовало из доклада президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на съезде объединения 26 марта.

«Традиционный запрос бизнеса в последние два года — снижение ключевой ставки»,— напомнил он, отметив, что в РСПП не без оснований опасаются переохлаждения российской экономики.

При опросе две трети компаний сообщили, что, несмотря на постепенное снижение «ключа», ставка по кредитам банков в 2025 году превышала для них 18%. 63% респондентов заявили о снижении доступности финансовых ресурсов, а 10% и вовсе об отказе от кредитования. Не меньшая проблема — фискальное бремя. «Не хотелось бы, чтобы задача пополнения бюджета решалась любой ценой, поскольку обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра»,— сказал глава РСПП и задал в связи с этим министру финансов Антону Силуанову волнующий бизнес вопрос: «Налоги повышать будете?»

Глава Минфина в ответ заверил, что делать этого власти не собираются — сбалансировать бюджет они намерены за счет повышения качества администрирования и оптимизации расходов: приоритетную поддержку получат технологичные отрасли. Вице-премьер Александр Новак уточнил: те, которые дают «дополнительный рост экономики».

Добрать денег в бюджет и выровнять условия конкуренции власти намерены за счет обеления теневых секторов экономики — в том числе за счет запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ, см. “Ъ” от 10 марта) и усиления контроля за применением онлайн-касс (см. “Ъ” от 22 марта). Глава ФНС Даниил Егоров пояснил, что налоговая служба предложила «стыковать» данные контрольно-кассовой техники со сведениями по трансакциям в рознице — так что 83–84% ее оборота будут покрыты стопроцентным подтверждением.

Власти «слышат бизнес», заверил Антон Силуанов,— так, в 2026 году расширен механизм федерального инвестиционного налогового вычета, применять его смогут все участники группы компаний — вне зависимости от основного вида экономической деятельности. «Посмотрим, как сработает»,— сказал министр.

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что в ведомстве ждут принятия в весеннюю сессию Госдумы законопроекта о внедрении механизмов добанкротной санации и досудебной реструктуризации долга (см. “Ъ” от 27 ноября 2025 года). В ведомстве считают важным спасать перспективные компании, в один момент переставшие справляться с долговой нагрузкой. «Важнейшим сигналом» для экономики Максим Решетников назвал решение вопросов исковой давности по делам о приватизации (см. “Ъ” от 27 февраля) — на днях законопроект об этом был одобрен правительственной комиссией. Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о важности распространения национального режима на закупки госкомпаний по 223-ФЗ (см. “Ъ” от 8 августа 2025 года). С его помощью, отметил чиновник, в 2025 году российских промышленных товаров было закуплено на 1,85 трлн руб. Это 75% от всего объема закупок, так что потенциал механизма еще «не исчерпан», сказал Денис Мантуров.

Оказывая «нормативную» помощь, власти рассчитывают, что бизнес побеспокоится о себе и сам. Антон Силуанов призвал компании повышать производительность труда, оптимизировать расходы и заниматься «расчисткой» своих издержек.

Это, подчеркнул он, выгодно как предпринимателям, так и экономике в целом. Источником дополнительных средств для бизнеса мог бы стать выход на IPO или SPO (первичное и вторичное размещение акций), сказал глава Минфина. «Сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем»,— пояснил он. Пока, отметим, в условиях стагнирующего фондового рынка первичное размещение акций привлекает компании не сильно: в 2025 году состоялось лишь четыре IPO на общую сумму 37 млрд руб. (см. «Ъ-Деньги» от 19 февраля).

Говоря о кадрах, Максим Решетников призвал компании сокращать малопроизводительные рабочие места. «Люди, которые высвободятся, никуда не денутся»,— успокоил министр. По его словам, они будут трудоустроены в сферах, где сейчас существует потребность в кадрах,— потенциал такого замещения оценивается в 3 млн человек. Инструментом наращивания производительности также могло бы стать внедрение ИИ-технологий в производство и администрирование, добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Обсуждаем, где взять денег — вот, пожалуйста»,— сказал он.

Чиновники, впрочем, признают, что и без их наставлений бизнес со своими задачами справляется. Отметив, что стагнации инвестиционной активности даже при жесткой денежно-кредитной политике удалось избежать, Денис Мантуров признал, что не в последнюю очередь это произошло благодаря самим компаниям, задействовавших собственные резервы. Судя по всему, довольны проведенный работой и в РСПП — голосованием на съезде Александр Шохин переизбран президентом объединения на очередной четырехлетний срок.

Полина Попова, Вадим Вислогузов