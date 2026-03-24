В Госдуме предложили учредить День русской культуры

Председатель ЛДПР и лидер ее фракции в Госдуме Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый общенациональный праздник — День русской культуры. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По мнению политика, новую памятную дату нужно отмечать 7 мая — в день рождения великого русского композитора Петра Чайковского, чье творчество стало одним из символов русской культуры. Этот праздник должен стать инструментом «системного внимания государства» к сохранению и популяризации русской культуры — от академического искусства до народного творчества и региональных культурных инициатив, отмечается в письме.

Как пояснил ТАСС господин Слуцкий, сейчас вне комплексной системы защиты культурного наследия остаются нематериальные формы культуры — устные традиции, фольклорные практики, деятельность локальных сообществ. Кроме того, учреждение отдельной даты, по его словам, могло бы усилить интерес молодежи к культурным традициям.

В российском календаре уже существует ряд памятных дат, связанных с культурой и гуманитарной сферой. Так, 6 июня отмечается День русского языка, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и установленный указом президента РФ в 2011 году. Кроме того, 25 марта празднуется День работника культуры — профессиональный праздник деятелей искусства и сотрудников культурных учреждений, а 24 мая — День славянской письменности и культуры.

