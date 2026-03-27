Медведев отверг идею о новой волне мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации. Тех, кого набрали по контракту, сейчас достаточно для выполнения боевых задач, сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2025 году в вооруженные силы набрали более 400 тыс. контрактников. «С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — добавил господин Медведев.

По его словам, речь идет об «очень масштабной прибавке военнослужащих». «Они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну», — добавил Дмитрий Медведев.

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. 28 октября на тот момент министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении мобилизационных мероприятий. По из итогам в войска были зачислены 300 тыс. человек.

20 марта 2026 года член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил в эфире «НСН», что новая мобилизация сейчас не нужна. «Другое дело, очень востребована необходимость подготовки мобилизационных резервов. Нам нужно восстановить вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию, в том числе блока НАТО, на любом стратегическом направлении», — пояснял господин Соболев.