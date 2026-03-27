В России с 1 апреля запретят экспорт бензина

Власти России с 1 апреля введут запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Такое решение было принято по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с представителями нефтекомпаний и профильных ведомств, сообщили источники «Ъ». Эмбарго для НПЗ было досрочно снято в конце января этого года.

О том, что российское правительство обсудит с руководителями нефтяных компаний возвращение запрета, рассказал 26 марта вице-премьер России Александр Новак. Он тогда указал, что главный приоритет — это обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами для стабилизации цен. На мировых рынках наблюдается дефицит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке, отметил он.

Полный запрет на экспорт бензина был введен в России 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января 2026-го его сняли. В феврале Александр Новак допустил повторный запрет на экспорт топлива в будущем, но заявил, что пока такой необходимости нет. В Минэнерго не исключили превентивный запрет на экспорт бензина, если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен.