Власти Ирана хотят конфисковать имущество экс-футболиста «Зенита» Сердара Азмуна

Иранский футболист Сердар Азмун обвиняется в пособничестве США и Израилю, сообщает агентство Fars. Власти страны планируют изъять имущество спортсмена.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Сердар Азмун (2020 год)

По данным агентства, футболист попал в список из 16 человек (все они находятся за пределами Ирана), которых прокуратура провинции Голестан обвиняет в «пособничестве врагу» и «сотрудничестве с террористическим американо-сионистским врагом». Также в перечень вошел музыкальный продюсер Мохсен Йегане. Имущество фигурантов списка будет конфисковано в пользу государства.

Ранее в марте Сердара Азмуна исключили из национальной сборной за фотографии с лидерами ОАЭ. По информации Fars, в Иране эти публикации сочли «актом нелояльности».

31-летний Сердар Азмун выступает за дубайский «Шабаб Аль-Ахли». На протяжении карьеры он представлял казанский «Рубин», «Ростов», петербургский «Зенит», леверкузенский «Байер» и итальянскую «Рому». В составе «Зенита» футболист стал четырехкратным чемпионом России и завоевал кубок и два суперкубка страны.

Таисия Орлова