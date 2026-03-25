МВД: курьеров в Москве планируют заменить роботами-доставщиками

Московским полицейским представили мобильные комплексы, которые в перспективе могли бы заменить курьеров-доставщиков. Роботы передвигаются со скоростью 3-5 км/ч и соблюдают правила дорожного движения, рассказал начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Нами вместе с правительством Москвы и с такими крупными, скажем так, организациями, как "Яндекс", ведется очень большая работа»,— заявил господин Баранов в Московской городской думе (цитата по ТАСС). Сейчас, по его словам, прорабатываются вопросы безопасности использования роботов.

В октябре «Яндекс» заявлял, что компания планирует производить по 1,3 тыс. роботов-доставщиков в месяц. К концу 2027 года сервис рассчитывает выпустить 20 тыс. роботов четвертого поколения. По словам представителей «Яндекса» , мера должна помочь решить проблему с нехваткой курьеров и снизить стоимость доставки.