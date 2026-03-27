Премьер-министр Монголии подал в отставку

Глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар подал ходатайство об отставке на закрытом заседании руководящего совета правящей Монгольской Народной Партии (МНП). Об этом сообщил ее генеральный секретарь Янгуугийн Содбаатар.

«Сегодня на заседании совета МНП обсуждались трудности социально-экономической ситуации в Монголии из-за глобальной ситуации и проблемы, связанные с приостановкой работы парламента. В ходе заседания премьер-министр Гомбожавын Занданшатар по собственной инициативе подал заявление об отставке»,— сказал генсек партии (цитата по Ikon).

Депутаты парламента должны принять решение по этому вопросу в соответствии с действующим законодательством. Постоянный парламентский комитет и совместная сессия соберутся сегодня для рассмотрения прошения.

В октябре депутаты Великого государственного хурала (парламента) пытались отстранить Гомбожавына Занданшатара с поста главы кабинета министров. К тому моменту он занимал эту должность менее чем полгода. Премьер намекал на то, что кризис спровоцировали люди, недовольные его борьбой с хищениями в угледобывающей отрасли — ключевой для монгольской экономики.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьера Монголии присыпало углем».

Анастасия Домбицкая