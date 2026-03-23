«Ветер» во главе

В Театре Моссовета состоялось вручение 38-й национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2025 году. Лучшим среди них стал «Ветер» Сергея Члиянца — единственный из фильмов-номинантов, широкий прокат которому еще предстоит.

Режиссер картины «Ветер» Сергей Члиянц с премией «Ника» за лучший фильм

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Режиссер картины «Ветер» Сергей Члиянц с премией «Ника» за лучший фильм

Номинантов на свою премию Российская академия кинематографических искусств «Ника» объявила 26 февраля. Лидером среди них оказался музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, выдвинутый на награды в 11 категориях. В признании многочисленных достоинств этой картины академики «Ники» совпали со своими коллегами из Национальной академии кинематографических искусств и наук России, которые вручают премию «Золотой орел»: те номинировали «Пророка» в 14 категориях и присудили ему семь наград. На независимой национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» режиссерский дебют Умарова тоже лидировал по количеству номинаций (десять), но получил только один приз — за лучшую работу художников Алексея Падерина и Сергея Зайкова.

Второе место среди номинантов «Ники» занял — опять же как на «Золотом орле» — военно-шпионский боевик «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, который претендовал на награды в семи категориях. Третье — еще один неконвенциональный байопик великого поэта, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, с шестью номинациями, и только четвертое — философская притча «Ветер» Сергея Члиянца с пятью.

В итоге «Пророк» и «Ветер» получили по четыре «Ники». Мюзикл про Пушкина — за лучший монтаж (Мария Лихачева), лучшую музыку к фильму (Райан Оттер), лучшую работу художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева). Кроме того, 30-летний на момент выхода фильма режиссер Феликс Умаров был назван открытием года.

«Ветер» же помимо главной «Ники» был удостоен наград за лучшую работу звукорежиссера (Александр Феденёв), лучшую операторскую работу (Данила Горюнков) и лучший сценарий (Петр Луцык и Алексей Саморядов).

Наверное, есть какой-то символизм в том, что лучший сценарий 2025 года, по мнению академиков «Ники», был написан в 1993 году авторами, которые сегодня уже мертвы. Но в чем именно этот символизм заключается, пока не очень понятно.

«Лермонтов», как и Пушкин, тоже не остался без призов — Бакур Бакурадзе признан лучшим режиссером. Присутствовать на церемонии он не смог, так что «Нику» за него получил продюсер Сергей Сельянов, с которым они работают вместе с самого первого фильма Бакурадзе.

Еще одним фаворитом академиков можно назвать фильм «Здесь был Юра» Сергея Малкина, у которого было четыре номинации. В частности, режиссер-дебютант тоже претендовал на титул «Открытие года».

Победил, однако, опыт — единственную «Нику» картине принес Константин Хабенский, награжденный за лучшую мужскую роль.

Со сцены мэтр скромно признался, что считал своего героя — человека с ментальными особенностями, заботиться о котором неожиданно приходится молодым музыкантам,— персонажем второго плана. Однако отказываться от приза не стал.

Остальные актерские награды распределились между фильмами, которые были номинированы по одному разу, собственно, за эти работы. За лучшие женские роли первого и второго плана академики премировали Светлану Крючкову («Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева) и Елену Лядову («Чистый лист» Полины Кондратьевой) соответственно. А «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана досталась Владимиру Машкову, сыгравшему в экранизации повести Бориса Васильева «В списках не значился» (режиссер Сергей Коротаев). Полученную статуэтку артист пообещал передать в фонд «Защитник Отечества», который помогает ветеранам СВО и их семьям.

С прошлого года у «Ники» есть номинация для сериалов, в которой в этот раз были выдвинуты шесть проектов онлайн-кинотеатров: «Аутсорс» (Okko), «Бар “Один звонок”» («Кион»), «Дыши» (Okko), «Константинополь» («Иви»), «Подслушано в Рыбинске» (Premier и Start) и «Хроники русской революции» (Start и телеканал «Россия 1»). Лучшим из них академики «Ники» сочли последний — масштабное во всех смыслах полотно президента академии Андрея Кончаловского о событиях российской истории с 1904 по 1924 год. В «Хрониках…» 16 серий, но, как известно, есть у революции начало, нет у революции конца: получая награду, продюсер Антон Златопольский пообещал скорый выход на платформе Start 17-го эпизода-эпилога.

На церемонии также было вручено два специальных приза. Премию «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» посмертно получил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, скончавшийся в январе этого года. А почетная награда «За честь и достоинство» была вручена режиссеру Алле Суриковой, которая по такому случаю прочла со сцены стихотворение собственного сочинения.

Юлия Шагельман