«Яблоко» вернет свое «Я»

Федеральный список «Яблока» на сентябрьских выборах в Госдуму может возглавить основатель партии Григорий Явлинский. Информацию о том, что этот вариант для партийцев остается «одним из приоритетных», “Ъ” подтвердил председатель московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров. По его словам, вне зависимости от формального статуса господин Явлинский «будет активно участвовать» в избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрет на выдвижение действующих руководителей «Яблока» может вынудить Григория Явлинского впервые за десять лет лично возглавить список партии на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Запрет на выдвижение действующих руководителей «Яблока» может вынудить Григория Явлинского впервые за десять лет лично возглавить список партии на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” информированный источник, после того как возможность участвовать в думских выборах утратил нынешний председатель «Яблока» Николай Рыбаков, в партии рассматривают вариант с выдвижением во главе списка ее основателя Григория Явлинского, занимающего сейчас пост председателя федерального политического комитета «Яблока».

Напомним, в декабре суд оштрафовал господина Рыбакова на 1,5 тыс. руб. по ст. 20.3 КоАП о демонстрации экстремистской символики (административный протокол был составлен за пост с соболезнованиями семье Алексея Навального). Наказание по этой статье лишает гражданина права баллотироваться на любых выборах в течение года.

Помимо Николая Рыбакова партия не сможет рассчитывать на зампредов Бориса Вишневского (внесен в реестр иностранных агентов), Максима Круглова (арестован по обвинению в распространении фейков об армии) и Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов, арестован по делу о неисполнении обязанностей иноагента).

«Яблоко» по-прежнему располагает «парламентской льготой» благодаря наличию у него фракций в заксобраниях Псковской области, Карелии и Санкт-Петербурга (выборы туда тоже пройдут осенью 2026-го) и может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

Регистрация партсписка на федеральных выборах, как ранее сообщал “Ъ”, уведет «яблочников» из-под угрозы ликвидации, возникшей в связи с невыполнением установленного законом требования об участии в определенном количестве избирательных кампаний за семилетний срок. На региональных выборах «Яблоку» не удается зарегистрировать своих выдвиженцев уже четыре года подряд.

Как пояснил “Ъ” Кирилл Гончаров, окончательного решения по составу думского списка в партии еще нет. При этом вариант с участием Григория Явлинского, по словам господина Гончарова, «безусловно, остается одним из приоритетных». «Это одна из ключевых фигур в партии, и рассматривать его участие вполне логично»,— сказал лидер московского «Яблока», оговорившись, впрочем, что «утверждать что-то окончательно пока преждевременно». Так или иначе, господин Явлинский вне зависимости от «формального статуса» будет «активно участвовать в избирательной кампании», заверил Кирилл Гончаров.

Напомним, депутатом Госдумы Григорий Явлинский становился трижды — в 1993, 1995 и 1999 годах. И на тех, и на последующих выборах председатель лично возглавлял партийные списки.

В 2008 году на 15-м съезде «Яблока» политик оставил председательский пост, однако продолжал выдвигаться во главе партсписка — в том числе на выборах 2011-го (партия набрала 3,43%) и 2016-го (1,99%) — вплоть до 2021 года. Тогда список и возглавил председатель партии Николай Рыбаков (1,34%).

По мнению политолога Ильи Гращенкова, сейчас «Яблоко» является сугубо персонализированной структурой, призванной «рекламировать Явлинского» и «быть запасным аэродромом для определенных политических сил на случай, если станет востребована какая-либо либерализация». А политолог Михаил Виноградов называет выдвижение основателя «инерционным шагом» и отмечает, что партия «борется за выживание, а не рестайлинг и экспансию», поэтому от нее «логично ожидать предсказуемых ходов».

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова