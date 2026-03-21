Новосибирский губернатор рассказал о выплате 647 тыс. руб. за пять коров, три свиньи и четыре козы

Фермерам Новосибирской области местные власти пообещали оказать дополнительные меры поддержки в связи с забоем скота. Изъятие поголовья началось из-за распространения инфекции. Согласно официальным заявлениям, причиной стала вспышка пастереллеза.

Губернатор региона Андрей Травников сообщил, что, помимо компенсационных выплат за изъятый скот, «введена дополнительная мера поддержки – компенсация утраты семейного дохода». Он привел в пример новосибирскую семью из пяти человек, у которой изъяли пять коров, три свиньи и четыре козы. По словам чиновника, компенсационная выплата составила 647 тыс. руб., а также «семья получила выплату в связи с утратой семейного дохода в размере 92,8 тыс. руб. за первый месяц».

«За весь период действия данной меры сумма поддержки составит 835,2 тыс. руб., — написал господин Травников в Telegram. — В случае принятия решения о восстановлении личного хозяйства, семья сможет получить компенсацию в размере 50% от расходов на приобретение молодняка».

Губернатор сообщил, что «из 189 пострадавших семей на сегодняшний день только социальные выплаты получили уже 113 семей» на общую сумму 5,79 млн руб.

Накануне власти региона заявили, что завершают изъятие скота. Казахстан и Белоруссия ограничили ввоз скота и мяса из России.