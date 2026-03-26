У Госдумы женское лицо

Первая женщина, получившая звание Героя России в зоне специальной военной операции (СВО), ефрейтор Людмила Болилая будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России». По данным источников “Ъ”, медицинская сестра, которая в январе 2025 года закрыла собой от взрыва раненого бойца на Курском направлении, войдет в список партии власти в Московской области. Госпожа Болилая станет одним из не менее десятка ветеранов СВО с «Золотой Звездой», которые представят единороссов на сентябрьских выборах.

С некоторыми действующими депутатами-героями Людмила Болилая уже знакома (справа — генерал Владимир Шаманов)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что ефрейтор 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа Людмила Болилая будет участвовать в выборах нового созыва Госдумы от партии власти, “Ъ” рассказали два источника в «Единой России» (ЕР). По словам одного из них, ефрейтор войдет в список в Московской области: госпожа Болилая живет в подмосковном Ступино и является членом регионального политсовета ЕР. Сама она от комментариев отказалась.

Людмиле Болилой 40 лет, она уроженка Петровска (Саратовская область). После окончания Саратовского медицинского колледжа работала на городской станции скорой медицинской помощи в должности фельдшера. В 2019 году переехала в подмосковное Ступино. Отправилась на СВО добровольцем весной 2023-го, подписав контракт с Минобороны. С сентября 2024 года служила медсестрой на Курском направлении в составе группы войск «Север».

31 января 2025 года ВСУ нанесли ракетно-артиллерийский удар по командному пункту, в котором находилась и Людмила Болилая. Она оказала пострадавшим неотложную помощь, а во время повторной атаки закрыла собой раненого военнослужащего. 9 марта за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил госпоже Болилой звание Героя России.

Во время церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля глава государства удивился, как такая худенькая девушка сумела кого-то закрыть (см. “Ъ” от 22 мая). «Ну я старалась,— ответила она, всплеснув руками.— Он тоже был небольшой». Также Людмила Болилая приняла участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» и дошла до его финала. Наставником Героя России стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Так, на праймериз уже заявились Станислав Кочев (Коми), Дашибал Мункожаргалов (Бурятия) и Балдан Цыдыпов (Забайкалье). В Туве кандидатом может стать Буян Куулар, говорят источники “Ъ”. По списку в Башкирии, вероятнее всего, будет баллотироваться Денис Чернавин, в Самарской области — Максим Девятов, а в Татарстане — Александр Лапин. Ранее «Ведомости» сообщали о вероятности выдвижения Олега Ликонцева по Красноярскому одномандатному округу и Нарана Очира-Горяева в Калмыкии. Наконец, в Госдуму будут переизбираться депутаты, принимавшие участие в СВО и тоже получившие высшую награду,— Дмитрий Саблин (Москва) и Адам Делимханов (Чечня).

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, единороссы стремятся «насытить» свои списки участниками СВО, чтобы отчитаться о выполнении задачи. «Какого-то большого электорального эффекта я бы от них сегодня не ожидал. Но в качестве фронтменов и фронтвумен они будут активно присутствовать»,— резюмировал эксперт.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск; Влад Никифоров, Иркутск