Есть только ЦИК — за него и держись

Центризбирком (ЦИК) провел 25 марта последнее в своем нынешнем составе заседание. Председатель комиссии Элла Памфилова призналась, что надела на мероприятие тот же костюм, в котором была впервые избрана председателем ЦИКа десять лет назад. Из нового же она выбрала брошь в форме буквы Z.

Слева направо: члены ЦИКа Борис Эбзеев, Евгений Колюшев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и член ЦИКа Эльмира Хаймурзина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: члены ЦИКа Борис Эбзеев, Евгений Колюшев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и член ЦИКа Эльмира Хаймурзина

На 220-м заседании ЦИКа Элла Памфилова подвела итоги пятилетней работы комиссии и попрощалась с уходящими коллегами. Таковых, впрочем, было всего трое: 12 из 15 членов ЦИКа, включая саму госпожу Памфилову, переназначены в новый состав. Прощались же они с бывшим судьей Конституционного суда Борисом Эбзеевым, членом комиссии от ЛДПР Александром Курдюмовым и деканом факультета политологии МГУ Юрием Шутовым. Последний, кстати, на финальном заседании отсутствовал — «по уважительной причине», заверила собравшихся председатель комиссии.

Самым долгим вышло расставание с Борисом Эбзеевым. «Дорогой Борис Сергеевич, вы наша конституционная, правовая, человеческая глыба»,— говорила Элла Памфилова, вручая ему знак ЦИКа «За заслуги в организации выборов». Тот, в свою очередь, заявил, что с приходом госпожи Памфиловой система избирательных комиссий обрела новое качество и, более того, «живую человеческую душу», а сама председатель является одной из трех великих женщин современной России (не уточнив, впрочем, кто остальные две). Господин Курдюмов, получив аналогичную награду, коротко отрапортовал: «Служу России!» Одновременно глава ЦИКа объявила об уходе руководителя аппарата комиссии Ольги Бобровой, которая занимала эту должность с 2018 года, а до того работала вместе с Эллой Памфиловой еще в бытность ее уполномоченным по правам человека. «Это человек, с которым можно было ходить в разведку»,— сокрушалась госпожа Памфилова, дав понять, что увольнение было личным решением ее соратницы.

После этого председатель ЦИКа перешла непосредственно к итогам минувшей пятилетки, в ходе которой комиссия научилась не отставать от турбулентного времени и даже работать на опережение, вдребезги разбивая шаблоны. С 2021 года ЦИК провел пять циклов выборов, в том числе две ключевые федеральные кампании — выборы депутатов Госдумы в 2021 году и президента РФ в 2024-м, которые были «больше, чем выборы президента». Четыре избирательных цикла прошли в условиях специальной военной операции, «но, если честно, уже в условиях войны», призналась госпожа Памфилова. Тем не менее на территории новых регионов полностью сформированы избиркомы, которые успешно провели свои избирательные кампании.

Ради обеспечения безопасности пришлось вернуться к досрочному голосованию, которое раньше вызывало много критики и жалоб по поводу возможных злоупотреблений.

Но возвращение произошло на новом уровне, заверила Элла Памфилова: создана мощная система общественного наблюдения, и «мы обеспечиваем полный контроль за тем, как проходит голосование».

Благодаря «беспрецедентной открытости и прозрачности» избирательной системы уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился. К тому же за последние пять лет стал абсолютно очевиден технологический прорыв российской избирательной системы: введена в строй новая цифровая платформа ГАС «Выборы», развивается и набирает популярность у избирателей дистанционное электронное голосование, избиркомы завели кабинеты на «Госуслугах», а кандидаты получили возможность дистанционно открывать счета. Видеонаблюдение, чтобы изолировать хакерские атаки, «стало профессиональным»: оно больше не доступно всем желающим, но участники кампании сохранили возможность отслеживать нарушения.

В перспективе же, поделилась Элла Памфилова, ЦИК планирует использовать беспилотники для организации голосования в труднодоступных местах. Кроме того, совместно с компанией «Бюро 1440» ЦИК уже два года работает над проектом голосования с использованием спутниковой связи. Это «сумасшедшая идея», но столь же безумным в 2017 году выглядел отказ от открепительных удостоверений, припомнила глава ЦИКа, в итоге же это привело к появлению системы «Мобильный избиратель». Завершая полуторачасовой доклад, госпожа Памфилова призналась, что могла бы подводить итоги пятилетки до вечера, но закончить лучше на лирической ноте,— и предложила посмотреть короткий ролик о работе ЦИКа, после чего все отправились фотографироваться. Первое организационное заседание комиссии уже в новом составе запланировано на понедельник, 30 марта.

Анастасия Корня