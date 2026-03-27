Биометром займы не измерить

С 1 марта действует требование по обязательной биометрической идентификации клиентов микрофинансовых компаний при выдаче займов онлайн. Но, как выяснил “Ъ”, спустя почти месяц ни одна из МФК не подключена к Единой биометрической системе ни напрямую, ни через банк. Ряд компаний выбирают временные решения, в частности преобразование в микрокредитную компанию (МКК), к которым требования по использованию биометрии пока нет. Другим МФК приходится приостанавливать выдачу займов.

Ни одна из действующих 27 микрофинансовых компаний по состоянию на 26 марта 2026 года не подключилась к Единой биометрической системе. Об этом свидетельствовал блиц-опрос, проведенный “Ъ” среди участников рынка. В ЦБТ (оператор ЕБС) эту информацию подтвердили, отметив что ряд крупных компаний «завершают ввод сервиса подтверждения личности в эксплуатацию».

С 1 марта для МФК действуют обязательные требования по биометрической идентификации клиентов при выдаче займов онлайн.

Как пояснили в ЦБТ, выдача микрозаймов продолжается через дочерние микрокредитные компании. Для этих участников рынка требования вступают в силу с 1 марта 2027 года. Ранее более десятка МФК уже сменили статус на МКК (см. “Ъ” от 20 января).

По данным ЦБТ, количество уникальных биометрических образцов, доступных в рамках сервиса оформления микрозаймов, превышает 50 млн. Общая стоимость мероприятий на обеспечение требований ИБ при прямой интеграции с ЕБС составляет 15–30 млн руб. В настоящее время стоимость подтверждения личности для МФО составляет от 4 руб. до 19 руб., с начала года тарифы были снижены в три—шесть раз.

Названия компаний, которые находятся в процессе прямого подключения к ЕБС, в ЦБТ не раскрыли. При этом в ЦБТ отметили, что МФК могут делегировать идентификацию в адрес банка или оператора финансовой платформы (ОФП) и не проводить прямой интеграции с ЕБС. Для этого банку или ОФП потребуется провести донастройку систем, но затем они смогут устанавливать тарифы для работающих через них МФО.

По словам собеседников “Ъ” на банковском рынке, такие работы вели Т-Банк, РСХБ и ОФП «Сравни.ру». Однако вопрос готовности их систем к штатной работе остается открытым. Система дистанционного оформления займа с подтверждением по биометрии Т-Банка «находится на этапе финальной доработки», сообщили в «Т-технологиях», уточнив что «первая интеграция запланирована в ближайшее время». В РСХБ и «Сравни.ру» не ответили на запрос “Ъ”.

По словам участников микрофинансового рынка, большинство банков пока не готовы предоставлять такие услуги МФО. «Прямая интеграция для нас выглядит более предсказуемым и управляемым решением, и такое решение уже принято»,— говорит гендиректор ГК Lime Credit Group (в нее входят МФК «Лайм-Займ» и МКК «Каранга») Олеся Киселева. «В ГК "Финбридж" все МФО имеют статус МКК, поэтому у нас есть год для реализации ЕБС»,— отмечает директор компании «Деньги Сразу» Анна Лагутенко.

Таким образом, МФК, не имеющие родственных МКК или не сменившие статус, на данный момент лишены возможности дистанционной выдачи займов.

Между тем, по данным Банка России, на них приходилось 91% всех выдач в потребительском сегменте.

«Биометрическая идентификация стала стеной для многих компаний, особенно тех, кто был компанией одного продукта»,— считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. При этом перестраивание процессов требует значительных трудозатрат и инвестиций, которые не всегда себя оправдают. Поэтому ряд МФК решили «заморозить» выдачи для поиска альтернатив, отмечает эксперт.

В подобном положении оказалась МФК «Кэшдрайв» (специализируется на финансировании под залог авто, входит в группу Экспобанка). Около месяца компания не выдает займы, причем при подаче заявки отображается техническая ошибка. «Компания временно приостановила выдачу новых займов по техническим причинам. При этом действующий портфель продолжает обслуживаться в полном объеме и в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе «Кэшдрайва», отметив, что компания находится в стадии пересмотра бизнес-модели и обновления своих систем.

Но и тем, кто сменил статус или имеет дочерние МКК, но работает с крупными займами под залог автомобилей, приходится непросто. По словам коммерческого директора Summit Group (МФК «Саммит») Елены Малышевой, займы до 500 тыс. руб. под залог ПТС компания выдает через родственную МКК. В случае займов на большую сумму МФК проводит идентификацию офлайн. Лидер сегмента финансирования под залог авто — МФК «ПСБ Финанс» (быв. МФК «Кармани»), по словам участников рынка, выдачи не остановила. На вопрос “Ъ”, какой механизм используется для этого, в компании не ответили.

Ксения Дементьева