Наличные выложат из чемоданов

С 1 апреля 2026 года вводятся ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как следует из указа президента, юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет запрещено вывозить в страны «пятерки» наличную российскую валюту вне зависимости от суммы. Физлица же не смогут вывозить наличные рубли в эквиваленте свыше $100 тыс. Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок. Возможность вывоза наличных через международные аэропорты остается — но с подтверждением снятия средств с банковского счета. Эксперты отмечают, что указ нацелен на пресечение серых схем вывода средств. Для бизнеса ограничения означают практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опубликованный вечером 25 марта указ Владимира Путина предусматривает новые ограничения для вывоза наличных денежных средств из РФ в страны ЕАЭС (помимо России в «пятерку» входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Согласно указу, с 1 апреля вводится запрет на вывоз физлицами в страны ЕАЭС наличных рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу на текущую дату (сейчас это более 8 млн руб.). Для бизнеса запрет будет значительно жестче — компании и индивидуальные предприниматели не смогут вывозить наличные рубли в страны «пятерки» вне зависимости от суммы. На кредитные организации ограничения не распространяются.

Введенные ограничения не будут действовать при вывозе денег через международные аэропорты РФ, список которых установит правительство. Таким образом, запрет будет касаться случаев пересечения границы, например, на автомобиле или железнодорожным транспортом. При вывозе средств через воздушные гавани потребуется выписка из банка, подтверждающая снятие рублей с банковских счетов физлиц, компаний или индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту, либо иные документы, перечень которых также определит Белый дом.

ЕАЭС — это единая таможенная территория, поэтому между странами союза сейчас можно свободно перемещать товары, включая и наличные средства в рублях. Новый указ нацелен на «защиту национальной безопасности» и «обеспечение финансовой стабильности» РФ.

В Минфине пояснили “Ъ”, что «особый порядок вывоза» наличных рублей подготовлен в соответствии с планом по обелению отдельных секторов российской экономики и направлен на борьбу с нелегальным выводом капитала из страны.

При этом, подчеркивают в ведомстве, порядок вывоза наличных через утвержденные правительством аэропорты предполагает «надлежащее подтверждение происхождения значительной денежной суммы в наличной форме — речь идет не об обязательном декларировании».

С 2 марта 2022 года для физлиц и юрлиц запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс., в том числе в страны ЕАЭС. В некоторых государствах «пятерки» тоже есть подобные ограничения — например, в Казахстане введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс., а в Киргизии — свыше $5 тыс.

Указом с 1 мая также запрещается вывоз в страны ЕАЭС золота в слитках весом свыше 100 граммов — за исключением случаев пересечения границы в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и в аэропорту Владивостока и при наличии разрешения от Пробирной палаты. Для физлиц ограничения будут действовать и при вывозе золота в страны, не входящие в «пятерку». Такая мера обсуждалась довольно давно — для борьбы с контрабандой золота под видом товаров для личного пользования.

Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров, страны ЕАЭС могли «служить транзитным коридором» для оттока капитала — единое таможенное пространство предполагает упрощенный режим перемещения физлиц, что значительно усложняет возможность контроля вывоза наличных.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников полагает, что указ направлен на пресечение серых схем вывода капитала и обеление трансграничных расчетов — концентрация крупных потоков наличности в аэропортах позволит государству эффективнее предотвращать их бесконтрольный отток в обход банковской системы. При этом, говорит партнер Б1 Вильгельмина Шавшина, с учетом свободного перемещения товаров и денежных средств внутри ЕЭАС вопрос контроля за соблюдением новых ограничений вне установленных международных аэропортов остается открытым.

Зампред Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Роман Прохоров отмечает, что ряд участников внешнеэкономической деятельности использовали наличные средства для пополнения счетов или трансграничных расчетов — теперь им придется перейти на безналичные формы. Он также отмечает, что меры приняты в рамках мероприятий по обелению экономики и нацелены на пресечение схем нелегального вывода капитала. На добросовестный бизнес изменения значительного влияния, по его мнению, не окажут.

Илья Плотников соглашается: ограничения потребуют практически полного перехода бизнеса на безналичные расчеты при работе с партнерами из ЕАЭС.

По его словам, это может оказаться чувствительным для микро- и малого бизнеса, но в целом для прозрачных компаний не станет критичным — исключение для аэропортов при наличии выписок оставляет «окно» для экстренных случаев. Запрет для юрлиц и ИП, полагает Владимир Хантимиров, может осложнить некоторые виды деятельности, традиционно использовавшие наличный расчет в странах ЕАЭС,— например, речь идет о сезонной торговле. Вероятно, говорит он, это приведет к удорожанию некоторых товаров и услуг — предпринимателям потребуется компенсировать издержки на открытие и обслуживание банковских счетов, а также комиссии.

Ограничения для физлиц, по словам руководителя практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгения Коновалова, коснется узкой, но «финансово активной прослойки» — тех, кто перевозит крупные суммы для покупки недвижимости, оплаты обучения или ведения бизнеса в странах ЕАЭС. Как добавляет Владимир Хантимиров, требование о предоставлении выписок в аэропортах не позволит воспользоваться исключением тем, кто получил деньги «в серую».

Евгения Крючкова, Полина Попова