Полиция Словакии начала расследование против Фицо по подозрению в госизмене

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьера Роберта Фицо по делу о госизмене. Поводом стало заявление оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (Sloboda a Solidarita, SaS), сообщил в соцсетях ее лидер Бранислав Грёлинг.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Месяц назад я подал заявление на Фицо за госизмену и другие преступления. К этому заявлению, помимо моих коллег из SaS, присоединились более 13 тыс. человек. Таким образом, это стало самым массовым заявлением в полицию в истории страны»,— написал господин Грёлинг в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заявление из Генеральной прокуратуры было направлено в региональную прокуратуру, а затем в полицию, отметил Бранислав Грёлинг. «Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в тяжких преступлениях, поэтому я ценю тот факт, что и прокуратура, и полиция действуют в рамках этого дела и не замели его под ковер»,— сообщил господин Грёлинг.

Как отмечает Pravda, оппозиция также подозревает премьер-министра в злоупотреблении полномочиями, преступлениях против человечности и причастности к террористической деятельности. Поводом стало прекращение поставок так называемой «аварийной электроэнергии» на Украину.

Партия SaS также собирает подписи для подачи предложения об отставке Матуша Шутая Эштока (партия Hlas) с поста министра внутренних дел. Оппозиция хочет, чтобы голосование об этом прошло на ближайшем заседании парламента.

