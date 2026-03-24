Власти Краснодара отозвали разрешение на митинг против блокировок в интернете

Мэрия Краснодара отозвала согласование митинга, который планировалось провести 28 марта в защиту свободы слова, сообщили организаторы. Инициатор акции, секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов, сообщил, что получил уведомление департамента внутренней политики о невозможности проведения публичного мероприятия по соображениям безопасности.

В администрации города отметили, что решение связано со сложной оперативной обстановкой: в Краснодаре сохраняется угроза ракетных и авиационных атак, а также возможные риски, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Господин Сафронов заявил о намерении оспорить отказ в суде. Митинг с предполагаемой численностью до 200 участников планировался под лозунгами защиты свободы слова, против цензуры, блокировок и замедления интернета, а также против ограничений мессенджера Telegram.

Вячеслав Рыжков