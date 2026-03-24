Обнал вывел на Рублевку

Как стало известно “Ъ”, за организацию преступного сообщества (ОПС), обналичившего более 2 млрд руб., полиция под контролем прокуратуры Ивановской области задержала бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. Выйти на известного предпринимателя следствию помогли участники ОПС, давшие показания о его руководящей роли в теневом бизнесе. Судя по раскрытым полицейскими проводкам, крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с ГК «Самолет».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, полиция нагрянула в дом Сергея Малофейкина на Рублевке ранним утром 24 марта. После задержания предпринимателя у него был проведен обыск. Изъяли много наличных в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu, сообщил источник “Ъ”. Описаны для погашения ущерба были сам дом и три машины — пара «китайцев» и Tesla. Сергея Малофейкина под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ.

Фигуранты, по данным “Ъ”, использовали несколько схем. Главными из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.

По данным “Ъ”, по уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб., получив доход свыше 300 млн руб.

Всего в рамках дела полицейскими при поддержке спецназа Росгвардии были задержаны 15 подозреваемых. Помимо господина Малофейкина, это выходец из Чечни, защищавший незаконный бизнес от криминальных наездов, директор ЧОП, отвечавший за общую безопасность и связи с силовиками, а также небольшие предприниматели, которые возили наличку, вели теневую бухгалтерию и проч. Всем им инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК).

По данным “Ъ”, понимая, что только ст. 210 грозит им сроками от 12 до 20 лет, ряд фигурантов решили сотрудничать с участниками расследования. Так правоохранители узнали, что лидером ОПС является Сергей Малофейкин, курирующий в нем среди прочего группу правового регулирования, оказывающую юридические услуги и группу по привлечению клиентов-заказчиков. Благодаря сотрудничеству с фигурантами следствие получило и данные о клиентах, а также движении их средств.

Предполагается, что в ближайшее время господину Малофейкину изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, а также связи фигуранта в деловом мире и органах госвласти, избежать СИЗО ему вряд ли удастся.

Сергею Малофейкину 49 лет. В родной Мордовии он окончил госуниверситет, получив диплом преподавателя истории, а затем и юриста. Позднее — две степени МВА в Московской международной высшей школе бизнеса («маркетинг» и «деловое администрирование»). В 2005 году основал ГК «НСК Евросервис» — многопрофильную компанию, которая оказывала сервисные услуги предприятиям, работающим в сферах ритейла и общепита. В 2015–2017 годах занимал должность бизнес-посла от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Таиланде, в его задачи входили координация работы российских предпринимателей в стране, содействие в поиске партнеров и продвижение российского бизнеса в азиатском регионе. Являлся членом генсовета «Деловой России». В конце 2017 года подконтрольная господину Малофейкину компания «Евромедсервис» и группа немецких инвесторов договорились о создании российско-немецкого производства мягкой и корпусной мебели в Щелковском районе Московской области с объемом инвестиций $7 млн. О реализации проекта не сообщалось. В 2022 году заключил соглашение с ГК «Самолет» по внедрению на стройплощадках девелопера собственнойнейросети VIJU. Система предназначена для мониторинга работы башенных кранов, контроля соблюдения техники безопасности, отслеживания графика производства работ, а также прогнозирования сроков строительства. Внедрялась в магазинах сетей «Дикси» и «Магнит» для автоматизации мониторинга оборудования и энергосбережения. По данным на 2026 год, выступает совладельцем ООО «Евромедсервис» (97%, производство медицинских инструментов и оборудования, доход за 2024 год — 627,2 млн руб.) и ООО ИАС (33,4%, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, доход за 2024 год — 169,6 млн руб.).

В «Деловой России» “Ъ” пояснили, что Сергей Малофейкин не состоит в генсовете объединения с 2020 года.

Николай Сергеев, Милена Двойченкова