Лидеру подмосковной группировки Константину Пискареву запросили пожизненный срок

В Мособлсуде в прениях сторон по делу Константина Пискарева (Костя Большой) и его сообщников прокуратура запросила для обвиняемых наказания. Самое суровое — пожизненное заключение со штрафом в размере 1,7 млн руб. гособвинение считает необходимым назначить самому Пискареву. Остальные восемь подсудимых, по мнению прокурора, заслуживают от 9,5 года до 25 лет строгого режима со штрафами от 400 тыс. до 1 млн руб.

Константин Пискарев (Костя Большой)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Пискарев (Костя Большой)

Также прокурор Мадина Долгиева попросила конфисковать имущество яхт-клуба «Буревестник» миллиардера Андрея Бойко и долю бизнесмена Георгия Пирцхалава в ООО «Скафйфуд» как «имущество, связанное с преступной деятельностью».

Недавно коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по всем эпизодам дела организованной преступной группировки (ОПГ) — Константина Пискарева, Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, Дмитрия Юрова и Николая Юрова. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, покушении на убийство и убийствах, в том числе двух и более лиц, женщин и малолетних, совершенных с особой жестокостью, из корыстных побуждений, а также совершенных с целью скрыть другие преступления.

Присяжные пришли к выводу, что снисхождения заслуживает лишь Дмитрий Юров — сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия, на счету ОПГ Кости Большого 21 убийство, в том числе мэра Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году, экс-заместителя главы Минюста Владимира Постышева в 2003 году и директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марата Газизова в 2004 году.

Мария Локотецкая