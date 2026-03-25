Взятки с коньячком

Давая показания в суде, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов впервые публично сообщил о фактах коррупции своего предшественника в должности, а впоследствии главы Минтранса Романа Старовойта. Речь шла об откатах в десятки миллионов рублей, поступавших как от строителей оборонительных сооружений на границе Курской области и Украины, так и компаний, восстанавливавших объекты в ДНР.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

25 марта в Ленинском райсуде Курска бывшего губернатора региона (недолго возглавлял область в 2024 году) Алексея Смирнова допросили по уголовному делу его экс-заместителя Алексея Дедова. Как рассказывал “Ъ”, обоих чиновников раздельно судят за получение более 20 млн руб. взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от участников ремонта социальных объектов и строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Алексей Смирнов подтвердил, что в качестве благодарностей за заключенные контракты на ремонт школ и лицея получил через своего знакомого Дмитрия Шубина 12 млн руб. Еще около 9 млн руб. ему передал бывший депутат облдумы Максим Васильев (осужден на 5,5 лет), занимавшийся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что господин Смирнов также подтвердил показания о коррупции со стороны своего предшественника на посту губернатора Романа Старовойта (губернатор с 2018 по 2024 год), данные им в ходе следствия.

По словам экс-губернатора, господин Старовойт мог получить десятки миллионов рублей откатов.

По данным “Ъ”, из них следовало, что в мае 2022 года Курской области было поручено курировать восстановление Мангушского района и Мариуполя в ДНР. Тогдашний губернатор Курской области Старовойт возглавил оперативный штаб. Среди его задач — поиск подрядчиков для работ в ДНР и на границе с Украиной, где предстояло возвести фортификационные сооружения. Заказчиком было определено Управление капитального строительства, а подрядчиком — АО «Корпорация развития Курской области».

Согласно показаниям господина Смирнова, именно губернатор поручил ему заключать договоры с компаниями, которые готовы заплатить откаты. Взятки решили делить пополам — 50% главе региона, а остальное людям, «задействованным в криминальной схеме». Подрядчиков, согласно распределению ролей, подбирал заместитель губернатора Алексей Дедов. Господин Смирнов передавал ему 25% от полученных средств.

Господин Дедов, согласно показаниям господина Смирнова, привозя в Курск пакеты с деньгами, говорил: «Это “за стройку”, “это за Мангуш”, “это за Мариуполь”, а “это от твоего человека”, но конкретные организации, за которые передавал откаты, не называл».

После отъезда Алексея Дедова Алексей Смирнов отсчитывал долю губернатора, которая, по его словам, составляла уже примерно четверть суммы, и, как правило, в пакет с деньгами клал бутылку коньяка

Взятки передавались через водителя или помощника губернатора, но о содержимом пакетов они не знали. Самому губернатору говорилось, что «приедут продукты». По подсчетам господина Смирнова, Роман Старовойт мог получить порядка 100 млн руб. Ему же самому и Алексею Дедову досталось около 30 млн. Господин Дедов на очной ставке с господином Смирновым его показания подтвердил и дополнил.

Роман Старовойт, перебравшись из Курска в Москву, возглавил Минтранс. После отставки в июле 2025 года он покончил с собой, используя наградной пистолет.

Николай Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж