Явитесь и обрящете

Более 60% россиян склонны принять участие в выборах в Госдуму-2026, следует из опубликованных 26 марта данных Аналитического центра ВЦИОМа. Социологи также определили, как выглядят рейтинги партий с поправкой на электоральную активность избирателей. А участники прошедшего в тот же день круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) примерили новые цифры к борьбе за второе место, которая обещает стать главной интригой думской кампании.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно последним опросам ВЦИОМа, на почти две трети россиян, готовых поучаствовать в думских выборах, приходится более трети не желающих это делать или неопределившихся. При этом 31% опрошенных признаются, что, голосуя на выборах, они не способны повлиять на то, как будут жить в будущем (верят в свое влияние 64%). Тот же 31% собирается голосовать за «Единую Россию» (ЕР), которая с трехкратным отрывом опережает группу из трех партий, борющихся за второе место,— ЛДПР, «Новые люди» (по 10%) и КПРФ (9%). Причем в электорально активных группах населения (те, кто готов голосовать) рейтинг ЕР еще выше — на 5–7 процентных пунктов.

Впрочем, политологи, участвовавшие в круглом столе ЭИСИ, не спешили делать прогнозы по «серебру» электоральной гонки. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, курирующий идеологический блок Центрального избирательного штаба ЕР на грядущих выборах, заявил, что многое будет зависеть от способностей партий адаптироваться и мобилизовывать сторонников.

Так, «Справедливая Россия» (СР), имеющая самый низкий рейтинг среди думской пятерки (5%), на самом деле еще может удивить. Более того, это традиционная тактика этой партии, считает политолог: «Она прямо до старта избирательной кампании лежит практически на боку, но потом, откуда ни возьмись, у нее начинают расти рейтинговые показатели». Такое чудо политтехнолог объяснил сильными именами, которыми эсеры могут похвастаться в электорально емких субъектах РФ, в частности в Челябинской области и регионах Северо-Западного федерального округа.

В то же время «Новым людям» с их яркими результатами последних недель, как отметил господин Костин, приходится непросто: «Они вот пытаются спозиционировать себя на антизапретительной повестке, но здесь им крайне сложно, потому что в большом количестве запретов они поучаствовали лично».

Эксперт ЭИСИ Анна Федорова обратила внимание коллег на то, что вслед за ЕР в опросе ВЦИОМа идет даже не партия: «Если мы посмотрим на свеженькие цифры, которые на прошлой неделе опубликовал “Ъ”, мы увидим, что на втором месте после ЕР процент неопределившихся (10,8% затруднившихся ответить.— “Ъ”)». В этом госпожа Федорова увидела потенциальный ресурс для всех участников избирательной кампании.

Возможным перспективам роста партий посвящен другой опрос ВЦИОМа, презентованный на круглом столе,— о результатах «допустимого голосования». В нем респондентов спрашивали о том, за какую партию они «допускают для себя возможность» проголосовать. Как пояснил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, эти данные фиксируют потолки, до которых еще могут вырасти показатели партий.

Лидерство и здесь ожидаемо удерживает ЕР (52%), и она же единственная, кто имеет положительный баланс: не допускают голосование за нее 40% опрошенных.

Нулевая разница показателей у ЛДПР (45% на 45%), далее идут СР (42% на 44%), КПРФ (39% на 51%) и «Новые люди» (31% на 50%).

За не самые успешные показатели коммунистов зацепился победитель конкурса социальных архитекторов Игорь Чересиз. По его словам, КПРФ, сформировавшая ранее репутацию «первой оппозиционной партии», больше всех потеряла с формированием партийного консенсуса вокруг СВО: «присяга флагу» оставила коммунистов без части образованного городского электората. Еще один фактор риска для Компартии усмотрела Анна Федорова. По ее замечанию, у избирателя, не желающего голосовать за ЕР, остается еще множество вариантов среди непарламентских партий. «В активности малых партий содержится ответ на вопрос, почему КПРФ никогда не наберет столько, сколько мы нафантазировали»,— заявила политконсультант, имея в виду под «фантазией» количество россиян, допускающих голосование за коммунистов.

Степан Мельчаков