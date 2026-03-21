Снижение ключевой ставки до 15%, исключение депутата Андрея Свинцова из ЛДПР, вручение кинопремии «Оскар»
Чем запомнилась неделя 16–20 марта: цифры, цитаты и факты
Депутат Андрей Свинцов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Цифры недели
До 15% опустил ключевую ставку Банк России.
До 84 руб. за доллар США вырос курс валюты впервые с сентября 2025 года.
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.
$455 млн составил убыток компании «Русал» в 2025 году.
1,06 трлн руб. составил чистый убыток ЛУКОЙЛа по МСФО в 2025 году.
8,59 трлн руб. составили совокупные продажи платформ Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году.
948,48 руб. составила средняя розничная цена 1 л водки в феврале 2026 года.
250 заключенных помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко в обмен на смягчение санкций США.
Принятие новой конституции Казахстана поддержали 87,15% граждан, проголосовавших на референдуме.
До 408 увеличилось число погибших после авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу.
Блогер Лерчек полностью погасила долг перед налоговой в 176 млн руб.
61% опрошенных в 2026 году россиян высказался за сохранение Советского Союза.
На 90% упала выдача многократных шенгенских виз россиянам за прошедший год.
51,3% врачей наблюдали летальные исходы или случаи инвалидизации пациентов от последствий укусов клеща — показал опрос приложения «Справочник врача».
На 94-м году жизни скончался патриарх Грузии Илия II.
На 98-м году жизни умер патриарх Православной церкви Украины Филарет.
6 наград получил фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», включая награду за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Цитаты недели
«Знаете, не стоит слишком много афишировать. Когда мы вступали в войну, мы делали это очень жестко и никому об этом не говорили, потому что хотели сделать сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» (президент США Дональд Трамп во время визита премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Вашингтон).
«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран» (президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани от бомбардировок Израиля).
«Этот конфликт отбросит на годы систему мировых торгово-экономических отношений» (Помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” о ситуации на Ближнем Востоке).
«Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» (секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге).
«Отсутствие информации приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям» (губернатор Вячеслав Гладков о перебоях с интернетом в Белгородской области).
«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона» (Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовый убой домашнего скота).
«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию» (вице-премьер правительства Татьяна Голикова о показателях распространения сахарного диабета в России).
По букве закона
Дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приостановлено из-за тяжелой болезни.
Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном, согласно которому медосвидетельствование трудовых мигрантов будет проводиться до их въезда на территорию России.
Минобороны опубликовало проект приказа, расширяющий список медицинских противопоказаний для службы по контракту: в войска не возьмут с шестью видами психических расстройств, включая шизофрению, фобии и хронический бред.
Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России.
Лариса Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам на 176 млн руб.
Инициативы недели
«Уралхим» предложил главе Счетной палаты Борису Ковальчуку создать платформу для аудита и доработки природоохранного законодательства.
Студентам начнут выплачивать по 200 тыс. руб. при рождении ребенка.
Отставки и назначения
Депутат Госдумы Андрей Свинцов исключен из ЛДПР.
Фарид Мухаметшин, возглавлявший Госсовет Татарстана почти 30 лет, досрочно сложил полномочия спикера и депутата.
Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент ушел с поста из-за операции против Ирана.
Сделки недели
Группа «Т-Технологии» покупает автомобильный классифайд «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) приобрела 70% Новой вагоноремонтной компании.
Госкорпорация «Дом.РФ» договорилась о приобретении бизнес-центра «Обсидиан» на Хорошевском шоссе стоимостью не менее 4,3 млрд руб.
Сооснователь Совкомбанка Дмитрий Хотимский приобрел 50% в бизнесе петербургского производителя бумажных стаканов ProstoKap.