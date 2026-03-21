Снижение ключевой ставки до 15%, исключение депутата Андрея Свинцова из ЛДПР, вручение кинопремии «Оскар»

6 наград получил фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», включая награду за лучший фильм и лучшую режиссуру.

На 90% упала выдача многократных шенгенских виз россиянам за прошедший год.

61% опрошенных в 2026 году россиян высказался за сохранение Советского Союза.

До 408 увеличилось число погибших после авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу.

8,59 трлн руб. составили совокупные продажи платформ Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году.

1,06 трлн руб. составил чистый убыток ЛУКОЙЛа по МСФО в 2025 году.

До 84 руб. за доллар США вырос курс валюты впервые с сентября 2025 года.

Цитаты недели

«Знаете, не стоит слишком много афишировать. Когда мы вступали в войну, мы делали это очень жестко и никому об этом не говорили, потому что хотели сделать сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» (президент США Дональд Трамп во время визита премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Вашингтон).

«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран» (президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани от бомбардировок Израиля).

«Этот конфликт отбросит на годы систему мировых торгово-экономических отношений» (Помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” о ситуации на Ближнем Востоке).

«Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» (секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге).

«Отсутствие информации приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям» (губернатор Вячеслав Гладков о перебоях с интернетом в Белгородской области).

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона» (Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовый убой домашнего скота).

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию» (вице-премьер правительства Татьяна Голикова о показателях распространения сахарного диабета в России).