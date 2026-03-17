Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Екатеринбург заявил о росте числа атак на объекты инфраструктуры российских субъектов в 3,7 раза за год и предупредил уральских губернаторов, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» из-за развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим он призвал усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры для недопущения сбоя в обеспечении нужд специальной военной операции (СВО).



Сергей Шойгу провел выездное заседание Совбеза РФ в здании правительства Свердловской области, на котором собрали всех губернаторов регионов Уральского федерального округа (УрФО) и полномочного представителя президента Артема Жогу. Секретарь подчеркнул, что наибольшими угрозами для субъектов являются террористические атаки недружественных государств, затопления и природные пожары. «Против нашей страны действует огромная система — более 50 стран. Их спецслужбами наработан опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры»,— пояснил он.

Совбез РФ является конституционным совещательным органом. Осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по другим вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

По данным господина Шойгу, общее число предпринятых воздушных атак на объекты инфраструктуры в российских регионах возросло с 6,2 тыс. в 2024 году до 23 тыс. в 2025 году. «Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы»,— подчеркнул секретарь.

Он добавил, что иностранные спецслужбы стали чаще оказывать психологическое давление на подростков, чтобы спровоцировать их на совершение диверсий и терактов.

Сергей Шойгу пояснил, что уральские регионы подвержены рискам в связи с тем, что УрФО является «одним из основных индустриальных центров страны».

«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства»,— сказал он.

Секретарь отметил, что на территории округа проходят крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения, вывод из строя которых «может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения СВО».

Еще одной темой обсуждения стал возможный предстоящий паводок. Полпред Артем Жога заявил, что власти ожидают превышения норм по уровню воды в реках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и «высокие риски возникновения лесных пожаров в субъектах». Он призвал собравшихся приготовиться к «развитию ситуаций по негативному сценарию». После вступительной части участники совещания продолжили обсуждать меры по противодействию угрозам в закрытом от прессы формате в течение трех часов.

По итогам совещания Сергей Шойгу рассказал журналистам, что призвал губернаторов привести в порядок гидротехнические сооружения, а также заверил, что уральские власти готовы к пожароопасному периоду.

«Там, где не увидели готовность, даны поручения. Мы посмотрели наличие финансовых средств, заложенных для этого в бюджетах субъектов, там, где этого недостаточно, рекомендовали усилить»,— пояснил он.

Господин Шойгу отметил, что выработал вместе с главами субъектов дополнительные меры по совершенствованию систем защиты ключевых объектов промышленности, энергетики, транспорта и жизнеобеспечения в УрФО. «Проводится огромный объем работы по поручению президента, задействованы все министерства и ведомства, это касается физической защиты объектов. Там много направлений, это и наличие оборудования, боеприпасов, создание резервов и обучение людей, которые должны защищать эти объекты. Сегодня мы смотрели то, насколько сами субъекты готовы к этому»,— сказал он.

Василий Алексеев