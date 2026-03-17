Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Еще недавно Урал был недосягаем»

Сергей Шойгу рассказал уральским губернаторам об угрозе атак беспилотников

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Екатеринбург заявил о росте числа атак на объекты инфраструктуры российских субъектов в 3,7 раза за год и предупредил уральских губернаторов, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности» из-за развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим он призвал усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры для недопущения сбоя в обеспечении нужд специальной военной операции (СВО).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Шойгу провел выездное заседание Совбеза РФ в здании правительства Свердловской области, на котором собрали всех губернаторов регионов Уральского федерального округа (УрФО) и полномочного представителя президента Артема Жогу. Секретарь подчеркнул, что наибольшими угрозами для субъектов являются террористические атаки недружественных государств, затопления и природные пожары. «Против нашей страны действует огромная система — более 50 стран. Их спецслужбами наработан опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры»,— пояснил он.

Совбез РФ является конституционным совещательным органом. Осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по другим вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

По данным господина Шойгу, общее число предпринятых воздушных атак на объекты инфраструктуры в российских регионах возросло с 6,2 тыс. в 2024 году до 23 тыс. в 2025 году. «Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы»,— подчеркнул секретарь.

Он добавил, что иностранные спецслужбы стали чаще оказывать психологическое давление на подростков, чтобы спровоцировать их на совершение диверсий и терактов.

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Сергей Шойгу пояснил, что уральские регионы подвержены рискам в связи с тем, что УрФО является «одним из основных индустриальных центров страны».

«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства»,— сказал он.

Секретарь отметил, что на территории округа проходят крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения, вывод из строя которых «может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения СВО».

Еще одной темой обсуждения стал возможный предстоящий паводок. Полпред Артем Жога заявил, что власти ожидают превышения норм по уровню воды в реках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и «высокие риски возникновения лесных пожаров в субъектах». Он призвал собравшихся приготовиться к «развитию ситуаций по негативному сценарию». После вступительной части участники совещания продолжили обсуждать меры по противодействию угрозам в закрытом от прессы формате в течение трех часов.

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По итогам совещания Сергей Шойгу рассказал журналистам, что призвал губернаторов привести в порядок гидротехнические сооружения, а также заверил, что уральские власти готовы к пожароопасному периоду.

«Там, где не увидели готовность, даны поручения. Мы посмотрели наличие финансовых средств, заложенных для этого в бюджетах субъектов, там, где этого недостаточно, рекомендовали усилить»,— пояснил он.

Господин Шойгу отметил, что выработал вместе с главами субъектов дополнительные меры по совершенствованию систем защиты ключевых объектов промышленности, энергетики, транспорта и жизнеобеспечения в УрФО. «Проводится огромный объем работы по поручению президента, задействованы все министерства и ведомства, это касается физической защиты объектов. Там много направлений, это и наличие оборудования, боеприпасов, создание резервов и обучение людей, которые должны защищать эти объекты. Сегодня мы смотрели то, насколько сами субъекты готовы к этому»,— сказал он.

Василий Алексеев

Новости компаний Все