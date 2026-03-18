Госкорпорация меняет прописку

Госкорпорация «Дом.РФ» договорилась о приобретении бизнес-центра «Обсидиан» на Хорошевском шоссе. Здание площадью 11 тыс. кв. м будет стоить не менее 4,3 млрд руб. Еще 1,3 млрд руб. уйдет на отделку. Бизнес-центр потребовался госкомпании для размещения новой штаб-квартиры: сейчас она занимает разрозненные площади.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Дом.РФ» договорился с Business Club о покупке бизнес-центра «Обсидиан» общей площадью 11 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” два источника на рынке недвижимости. Информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон сделки. В «Дом.РФ» и Business Club отказались от комментариев.

«Дом.РФ» контролируется федеральными властями и занимается развитием в России жилищной сферы. Институт, в частности, реализует госпрограммы льготной ипотеки и арендного жилья. В 2025 году чистая прибыль «Дом.РФ» составила 88,8 млрд руб., увеличившись на 35% год к году. Совокупная стоимость активов госкомпании прибавила 15% год к году, до 6,5 трлн руб. Размер собственных средств вырос на 24%, до 470 млрд руб.

Business Club занимается строительством офисов и их управлением. Изначально компания была основана как подразделение девелоперской Capital Group. Но с 2024 года ее единственным собственником выступает Мурад Дамиров. Выручка основного юрлица компании ООО «Бизнес клаб. БТС 2» в 2024 году выросла на 5% год к году, до 1,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в четыре раза, до 214 млн руб., следует из СПАРК.

«Обсидиан» — строящийся пятиэтажный бизнес-центр, который планируется сдать в 2026 году. Он располагается на Хорошевском шоссе, входящем в состав условного Ленинградского делового коридора. Ближайшая станция метро — «ЦСКА». Исполнительный директор Remain Александр Богданов считает, что рыночная стоимость «Обсидиана» 4,3–4,7 млрд руб. Еще 1,3 млрд руб. «Дом.РФ» потребуется на отделку, считает он. Оценка руководителя офисного департамента Invest7 Ксении Харкевич — 5,3 млрд руб. Хотя стороны, по ее мнению, могли договориться о скидке. Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян предполагает, что «Обсидиан» стоит 5,5 млрд руб.

Александр Богданов считает, что в рамках «Обсидиана» планируется консолидация подразделений «Дом.РФ». Госкорпорация давно ищет помещение для штаб-квартиры. Сейчас она занимает разрозненные площади. Головной офис «Дом.РФ» в бизнес-центре «Военторг» на Воздвиженке — 5,4 тыс. кв. м. В субаренде у госкорпорации также 6,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Искра-парк» от Business Club. Но скоро эти площади потребуется освободить: их планирует занять Т-Банк. В июле 2025 года «Дом.РФ» планировал арендовать 4,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Романов двор». Но сделка так и не состоялась.

«Дом.РФ» мог выбрать «Обсидиан» из-за близости к прошлому офису в «Искра-парке», не исключает Ксения Харкевич. В целом покупка здания под штаб-квартиру, по ее мнению, выгоднее аренды.

Схема позволяет нивелировать риски, связанные с ростом арендных ставок. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова ждет, что к концу 2026 года площади в Москве подорожают на 12% год к году, до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Сейчас подобные сделки на рынке коммерческой недвижимости Москвы заключаются редко и считаются крупными в свете низкого уровня вакантности. Екатерина Белова говорит, что в январе—марте 2026 года в бизнес-центрах Москвы пустовали 5,6% площадей. Год к году значение выросло на 1 процентный пункт. На рынке, по ее мнению, сохраняется дефицит качественных лотов. На долю финансовых организаций в 2025 году пришлось 15% от общего объема поглощения офисов в Москве, говорит Сигуш Бабоян. Суммарно банки выкупили и арендовали 328 тыс. кв. м.

София Мешкова