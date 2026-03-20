Процентные пункты выдачи

Общие продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» все еще растут, но уже не такими внушительными темпами как ранее. Замедление происходит из-за общего охлаждения розничного рынка в свете стремления потребителей сократить расходы. Сказалась и стратегия самих платформ, ужесточивших политику в отношении селлеров.

Совокупные продажи трех крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2%. Такие данные приводят в Infoline. Это существенно ниже динамики за 2024 год — 56,2% год к году. В Data Insight предварительно оценивают совокупные продажи платформ в 8,3 трлн руб. Рост год к году составил 25%. В 2024 году значение оценивалось в 53%.

Темпы роста бизнеса маркетплейсов превышают динамику рынка электронной коммерции в целом, составившую 9%, но это самый низкий темп с момента появления в России формата, говорит партнер Data Insight Борис Овчинников.

«Замедление роста можно объяснить общим торможением рынка ритейла, особенно непродовольственных товаров»,— рассуждает эксперт. В то же время платформы, по его словам, стали слишком большими, чтобы продолжать расти в полтора-два раза в год.

В Ozon отмечают, что рынок онлайн-торговли постепенно переходит от бурного роста к стабильному. Дальнейшее развитие обеспечат регионы, жители которых только начинают активно переходить в онлайн. Спрос на онлайн-покупки будет расти в малых городах и селах, где живет четверть населения страны, считают в компании. В Wildberries говорят, что самыми популярными категориями товаров остаются одежда и обувь, товары для красоты, текстиль и белье, продукты и игрушки: все эти категории в прошлом году показали двузначную динамику роста.

Директор департамента «Оптовая и розничная торговля» компании «Рексофт» Роман Соколов не исключает, что к замедлению темпов роста бизнеса маркетплейсов привела политика самих платформ: они подняли комиссии и ужесточили условия работы для продавцов. Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев говорит, что рост оборотов селлеров на маркетплейсах замедлился. В январе—феврале 2026 года на платформы вышло на 40% меньше селлеров, чем годом ранее.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что 2025 год стал самым тяжелым для розничного рынка в целом за долгое время.

Охлаждение темпов роста показали не только крупнейшие маркетплейсы, но и традиционный ритейл. Выручка крупнейшего игрока X5 в прошлом году увеличилась на 18,8% год к году против 24,2% в 2024-м. Для «Магнита» рост замедлился с 20,1% до 15%, а для «Ленты» — с 44,2% до 24,2%.

В «Ленте» считают, что замедлению способствовало в том числе сокращение темпов роста цен на продовольствие. Согласно NTech, в 2025 году совокупные продажи продовольствия в торговых сетях в натуральном выражении выросли на 1,9%. Это более чем в три раза хуже результата 2024 года — рост на 6,4%. Председатель АКОРТ Станислав Богданов считает, что розничная торговля в России сейчас находится под давлением сдержанного спроса. Люди больше откладывают и избирательнее подходят к тратам, констатирует он.

Крупнейшие ритейлеры России в 2025 году Компания Оборот без НДС (млрд руб.) Изменение год к году (%) X5 4642 18,8 Wildberries 4564,6* 30,3 «Магнит» 3500 15 Ozon 3459,1* 39,4 «Меркурий ритейл холдинг» («Красное & Белое», «Бристоль») 1716 22,3 «Лента» 1103,7 24,2 Ритейл-активы «Яндекса»** 852,8* 20 DNS 773,4 2,1 «Лемана Про» 550 –6 «Светофор» 394,4 –3 «Вкусвилл» 361,2 9,9 «М.Видео-Эльдорадо» 340 –24,7 Fix Price 306,1 4 *Валовая стоимость реализованных товаров с учетом доставки, без НДС. Данные не тождественны выручке. **«Яндекс Лавка», «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда» и «Деливери». Источник: Infoline.

Худший результат среди крупнейших ритейлеров в России в прошлом году показала группа «М.Видео-Эльдорадо», выручка которой сократилась на 24,7%, до 340 млрд руб., следует из данных Infoline. Михаил Бурмистров поясняет, что сеть в прошлом году пережила трансформацию бизнеса, перейдя от модели классического ритейлера к работе в качестве маркетплейса. В «М.Видео» сообщили “Ъ”, что на бизнес в 2025 году повлияло охлаждение потребительского спроса из-за высокой ключевой ставки. Так, говорят в компании, по итогам 2025 года продажи бытовой техники и электроники в России выросли на 3,9% в штуках, но сократились на 10,9% в деньгах, до 2,64 трлн руб. Это отражает смещение спроса в более доступные ценовые сегменты и давление на выручку. Повлияло и укрепление рубля, приведя к снижению цен на импортную технику и, соответственно, денежного объема продаж.

Михаил Бурмистров считает, что негативные тенденции 2025 года на розничном рынке в этом году сохранятся. Но за счет общей консолидации рынка бизнес крупнейших игроков, по его мнению, продолжит расти опережающими темпами. Оборот продаж универсальных маркетплейсов, по мнению господина Овчинникова, может прибавить 20–25% за счет продолжающегося перетока покупателей из офлайна в онлайн. В 2026 году, говорит Станислав Богданов, доля онлайн-торговли в продовольственном обороте может вырасти с текущих 6% до 7%, а к 2028 году достигнет 10%.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Алексей Жабин