Япония нарвалась на комплимент

Визит премьера Японии Санаэ Такаити в США 19 марта, в ходе которого состоялась ее вторая очная встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, подтвердил, что личная химия между двумя лидерами работает. Несмотря на отсутствие у Токио планов прийти Штатам на подмогу с обеспечением безопасности судов в Ормузском заливе, Трамп авансом похвалил Японию за желание «активизироваться» в этом вопросе — «в отличие от НАТО». Благодушному настрою президента США способствовала и более конкретная договоренность об инвестициях Японии на сумму до $73 млрд в американские энергетические проекты. Но сторонним наблюдателям нынешний визит Санаэ Такаити в США скорее запомнился неуместной шуткой Трампа про Перл-Харбор.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У Дональда Трампа и Санаэ Такаити сложились вполне дружеские отношения, причем еще до их первой личной встречи. Первое очное общение лидеров двух стран в ходе визита главы Белого дома в Японию в октябре прошлого года это благоприятное ощущение подтвердило. Потому и от встречного визита Санаэ Такаити в Штаты 19 марта наблюдатели не ждали никаких подвохов и разночтений.

Впрочем, незадолго до поездки показалось, что и над Японией могут сгуститься тучи.

В минувшие выходные Дональд Трамп призвал союзников примкнуть к военной миссии по разминированию и сопровождению танкеров в Ормузском проливе, который был в значительной степени заблокирован Ираном. Практически все страны, включая Японию, американцам отказали. И как поведал позднее СМИ сенатор-республиканец Линдси Грэм, который обсудил с Трампом нежелание союзников предоставлять ресурсы для поддержания прохода через пролив, он «никогда в жизни не слышал от него такой злости».

Уже в четверг, затрагивая эту щепетильную тему в ходе встречи с Санаэ Такаити, глава Белого дома немного переиграл свою недавнюю позицию, заявив, что Штатам «ничего не нужно ни от Японии, ни от кого-либо еще». Но тут же добавил об «уместности» того, чтобы «люди проявили инициативу».

И как следовало из его слов дальше, Токио выразил готовность такую инициативу проявить. «Я считаю, что, судя по заявлениям, которые нам сделали вчера и позавчера относительно Японии, они действительно активизируются, да — в отличие от НАТО»,— заявил президент США журналистам в начале своей встречи с премьером Японии.

Было ли это недопониманием, фантазией Трампа, или попыткой давления, неизвестно, но по версии Токио ни о каком участии японских военных в любых ближневосточных миссиях речь не заходила.

В беседе с журналистами после встречи Такаити рассказала, что проинформировала Трампа о том, какую поддержку Япония может и не может оказать в Ормузском проливе в соответствии со своими законами. В частности, она заявила, что «четко изложила позицию Японии» по юридическим трудностям, связанным с отправкой кораблей Морских сил самообороны в пролив. А из этого явно следовало, что такая миссия невозможна в связи с ограничениями, заложенными в пацифистской конституции страны (которую страна, к слову, приняла под диктовку США в 1947 году).

«Япония избежала прямой критики со стороны президента Трампа, особенно по вопросу Ормузского пролива, который был одним из его главных приоритетов»,— не без вздоха облегчения прокомментировал итог визита эксперт по международной политике Токийского университета Ре Сахаси, заявив, что вопреки ранее высказанным опасениям «Такаити удалось добиться определенного успеха на этой встрече» (цитата по Japan Times).

При этом японская гостья сумела не только избежать недовольства хозяина встречи, но и порадовать его рядом более конкретных обещаний.

Так, по итогам ее визита стороны объявили о расширении торгово-экономического сотрудничества, включающего японские инвестиции в размере до $73 млрд в американские энергетические проекты. Это стало вторым пакетом проектов в рамках обещанных Токио обязательств инвестировать в Соединенные Штаты $550 млрд, чтобы добиться отмены тарифов, введенных Дональдом Трампом в прошлом году.

Кроме того, Япония и США одобрили план действий по развитию альтернатив Китаю в области критически важных минералов и редкоземельных элементов. В частности, союзники решили ускорить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с добычей редкоземельных минералов у отдаленного острова Минамиторисима в Тихом океане, где в прошлом месяце успешно была проведена пробная добыча.

Наконец, стороны договорились о совместной разработке и производстве ракет и заявили, что Штаты продолжат размещать передовое вооружение в Японии в 2026 году, «чтобы обеспечить сильную систему противодействия». Китай в этой связи упомянут не был, но эта мера также явно нацелена на противодействие Пекину.

Вместе с тем обошедшееся без острых углов общение Санаэ Такаити с Дональдом Трампом не обошлось без небольшого скандала. Его «автором», что вовсе не удивительно, стал лидер США. После ряда вопросов об иранской кампании Штатов японский репортер спросил Трампа о том, почему тот не рассказал американским союзникам в Европе, Азии и Японии о войне до нападения на Иран.

«Знаете, не стоит слишком много афишировать. Когда мы вступали в войну, мы делали это очень жестко и никому об этом не говорили, потому что хотели сделать сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?» — ответил глава Белого дома.

Эта ремарка вызвала смех в зале, но веселье оказалось преждевременным — президент США свою мысль не закончил.

«Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — продолжил он, подразумевая японское нападение на военно-морскую базу США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года (кстати, за пять лет до рождения Трампа), после которого Штаты объявили войну Японии.

На этом смех моментально стих, а сидящая рядом с Трампом Санаэ Такаити сжала губы, явственно заерзала на стуле и с тревогой окинула членов японской делегации. Но предпочла никак не отвечать на это заявление.

«Один из величайших ответов репортеру в истории!» — оценил в соцсети Х сын Трампа Эрик Трамп импровизированный ответ президента японскому журналисту. Впрочем, большинство других американских комментаторов, судя по комментариям в соцсетях, испытали скорее испанский стыд.

Наталия Портякова