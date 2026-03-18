«Русал» завершил 2025 год с чистым убытком в $455 млн

Чистый убыток объединенной компании «Русал» по МСФО за 2025 год составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA снизилась на 29,5%, до $1,053 млрд.

Отчетность компании по итогам 2025 года опубликована на ее сайте (.pdf). Из нее следует, что выручка «Русала» выросла на 22,6%, до $14,81 млрд. Капитальные затраты увеличились на 8,1%, до $1,477 млрд. Объем производства алюминия составил 3,9 млн тонн (-1,9%), бокситов — 18,4 млн тонн (+16,2%), глинозема — 6,85 млн тонн (+6,7%).

«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. В 2025 году компания сообщала о снижении производства алюминия. В ноябре компания объявила о приостановке производства кремния на заводе в Иркутске с января 2026-го.

