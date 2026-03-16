Лерчек отпустили лечиться

Гагаринский суд Москвы 16 марта выделил в отдельное производство и приостановил процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе по поддельным документам в Арабские Эмираты более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом ее отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Причиной стало наличие тяжелого заболевания, которое у подсудимой диагностировали в разгар процесса. Пока Валерия Чекалина борется за жизнь, разбирательство по делу ее бывшего мужа Артема Чекалина, согласившегося с обвинением частично, продолжится.

О том, что Валерия Чекалина, ставшая 24 февраля матерью в четвертый раз, не сможет участвовать в процессе, стало известно еще несколько недель назад. На заседании 16 марта ее адвокаты публично подтвердили диагноз — рак, о котором до этого в соцсетях написал отец ее последнего ребенка тренер по аргентинским танцам Луис Сквиччиарини. Он посетовал, что «во время домашнего ареста из-за проблем и болей Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад», однако следователи и суд отказывали в этом и в результате ушло «драгоценное время».

В ходе слушания адвокат подсудимой Юлия Лисановская представила суду ряд медицинских документов. Она пояснила, что после того, как у ее подзащитной 24 февраля родился сын, Валерии провели полное обследование, которое установило у нее «рак желудка четвертой стадии со множественными отдельными метастазами в легких».

Рост опухоли также привел к перелому двух позвонков, и 5 марта Валерии Чекалиной провели операцию на позвоночнике. «По причине роста метастаз имеется угроза патологических переломов еще четырех позвонков — ей предписаны ограничение нагрузок и строгий постельный режим»,— зачитала защитник медицинские документы. По ее словам, согласно выписному эпикризу из Центра онкологии имени Блохина, Валерия Чекалина не может передвигаться из-за чрезвычайно сильной боли, а 13 марта она прошла один из девяти назначенных ей курсов химиотерапии. На следующий день она резко потеряла зрение на правом глазу, а МРТ головного мозга выявило поражения его оболочки, а также метастазы в костях черепа.

Адвокат сообщила, что состояние здоровья ее подзащитной мешает ее явке как на нынешнее заседание, так и в ближайшие месяцы, а рак желудка четвертой стадии входит в утвержденный постановлением правительства от 6 февраля 2004 года перечень заболеваний, препятствующих отбытию наказания. Госпожа Лисановская просила отменить избранную ее подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста, приостановив производство по делу, которое нужно выделить в отдельное производство. Адвокаты Артема Чекалина просьбу поддержали.

После того как судья Екатерина Кузьмина в перерыве процесса сделала экстренный запрос в Центр имени Блохина и суду подтвердили диагноз, прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина изложили свою позицию. Они не стали возражать против выделения дела Валерии Чекалиной в отдельное производство, но домашний арест предложили заменить запретом определенных действий с «сохранением аналогичных запретов, но со снятием любых ограничений на получение медицинской помощи». Это означало, что Валерии Чекалиной по-прежнему нельзя будет покидать свой дом, пользоваться мобильной связью и интернетом, а общаться она сможет только с близкими родственниками.

Поразмыслив в совещательной комнате, судья Кузьмина назначила ей запрет определенных действий. Валерии Чекалиной разрешено свободное перемещение, ограничены телефонное общение и пользование интернетом.

«Запретить пользоваться интернетом, за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, судов общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов города Москвы»,— огласила решение судья. Дело в отношении Лерчек выделено в отдельное производство и приостановлено до завершения лечения.

Напомним, что события, которые вменяет в вину блогерам следствие, произошли с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда Валерия Чекалина совместно с мужем организовали фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi.

Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-FITNESS FZSO, а получателем средств значилось LERCHEK. FIT ABU DHABI ARE. При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству, супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

Таким образом, пришло к выводу следствие, чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 251,6 млн руб.

Чекалиным вменили совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет колонии).

В ходе с процесса, который стартовал в декабре 2025 года, Валерия Чекалина вину не признала, утверждая, что учредителем в зарубежных компаниях не значилась, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. Артем Чекалин признал вину частично, возложив вину за случившееся на бывшего делового партнера Романа Вишняка. По его версии, именно Роман Вишняк предложил создать в ОАЭ компанию, через которую и осуществлялись все платежи, и утверждал, что все на 100% будет легально. Сам Роман Вишняк по приговору Гагаринского суда Москвы 29 января 2026 года получил два с половиной года условно. Его дело было рассмотрено в особом порядке, так как он полностью признал вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В то же время Артем Чекалин не согласен с версией следствия о том, что деньги «за полностью созданный в России продукт» незаконно выводились за границу. Он настаивает, что большая часть марафона была произведена не в России, а за рубежом иностранной компанией с участием зарубежных программистов. По мнению его адвокатов, действия господина Чекалина следует трактовать как уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), срок давности по которому уже истек.

Напомним, что в 2023 году в отношении супругов Чекалиных ГСУ СКР расследовало два уголовных дела. Сначала блогерам инкриминировали уклонение от уплаты налогов и пособничество в этом (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). Затем вменили еще и легализацию (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб.

Однако в декабре, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб., оба дела в отношении супругов прекратили. Летом 2024 года пара развелась.

Адвокат Валерии Чекалиной Артем Ковыршин после заседания отметил “Ъ”, что его подзащитная «была настроена на борьбу, но случилось так, как случилось». «Если Богу будет угодно, то мы еще встретимся в суде»,— сказал он, добавив, что процесс по делу бывшего мужа ее подзащитной продолжится 23 марта. Адвокат добавил, что дело Валерии Чекалиной «вообще не должно было дойти до суда», поскольку «по мнению защиты, состава преступления в деле нет» и никаких подложных документов никому не предоставлялось.

Мария Локотецкая