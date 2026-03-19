Лукашенко помиловал 250 заключенных в обмен на смягчение санкций США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных, сообщила пресс-служба главы государства. Речь идет об осужденных по делам «экстремистской направленности». В обмен Вашингтон смягчил санкции в отношении Минска.

«Все обращения до внесения президенту были подробно рассмотрены соответствующей комиссией под руководством генпрокурора. При принятии решения глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии»,— сказали БЕЛТА в пресс-службе белорусского президента. Господин Лукашенко также учитывал обращения, «поступившие от матерей, жен и близких осужденных», следует из заявления.

Среди освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко. 235 заключенных были освобождены в Белоруссии, остальных отправили в Литву, сообщило посольство США в Вильнюсе, передает Reuters. «Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность нашим литовским партнерам за их ключевую роль в этой миссии»,— написал спецпосланник президента США Джон Коул в соцсети Х.

19 марта прошли переговоры Александра Лукашенко и Джона Коула. После встречи спецпосланник президента США объявил о снятии санкций с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии.