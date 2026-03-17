Военные обороняются от расстройств

Минобороны опубликовало проект приказа, расширяющий список медицинских противопоказаний для службы по контракту. В ведомстве разъяснили, что в войска не возьмут с шестью видами психических расстройств, включая шизофрению, хронический бред и умственную отсталость. Необходимость правок приказа в Минобороны объясняют желанием предупредить суициды на службе по контракту. Любое психическое расстройство повышает риск суицида во время боевых действий, полагает эксперт.

Проект приказа, вносящий изменения в перечень заболеваний, с которыми граждан не возьмут на военную службу по контракту «в период мобилизации, военного положения и в военное время», опубликован Минобороны на regulation.gov.ru. Сейчас в этом документе (утвержден приказом №850 министра обороны РФ 20 декабря 2025 года) под №7 значатся «Психические расстройства и расстройства поведения».

В Минобороны решили расшифровать, что в это понятие входит в общей сложности шесть видов заболеваний.

В их числе — органическое кататоническое и бредовое (шизофреноподобное) расстройства, шизофрения, хронический бред, фобии, умственная отсталость. В проекте приказа среди противопоказаний к контрактной службе также упоминаются расстройства поведения, вызванные приемом наркотиков («психоактивных веществ»). В пояснительной записке к документу необходимость правок объясняется желанием не допустить на контрактную службу граждан с психическими расстройствами и предупреждением «суицидальных происшествий» в вооруженных силах.

В Минобороны не в первый раз обновляют перечень противопоказаний для службы по контракту в период мобилизации. Так, в декабре 2025 года упомянутым выше приказом №850 министра обороны Андрея Белоусова перечень заболеваний был увеличен с 26 до 35 позиций. В число новых противопоказаний вошли сахарный диабет (любого типа, а не только первого), последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей. Кроме того, в приказе был расширен перечень заболеваний глаз, появились стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, наличие инородного тела в полости черепа.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов пояснил, что требования к психическому состоянию контрактников едины с требованиями к призывникам. Он уточнил, что последние требования утверждены постановлением правительства РФ и содержат исчерпывающий перечень психических расстройств, при которых гражданин признается негодным к военной службе,— от органических поражений мозга и шизофрении до расстройств личности и невротических состояний.

Отвечая на вопрос о связи психических расстройств и суицидальных рисков на войне, господин Сулейманов отметил, что любое расстройство повышает риск суицида.

По его словам, если человек ищет на фронте не победы, а «способа уйти», воспринимая смерть как «героическую»,— это может быть формой «скрытого суицида». Психиатр предупредил, что для людей с пограничными расстройствами война порой становится «адреналиновой зависимостью», а для тех, кто пережил травмы,— способом «наказать» себя.

Ключевыми маркерами такого поведения эксперт назвал демонстративный отказ от защиты (бронежилета, каски), фразы вроде «лучше погибнуть героем» или полное безразличие к своей судьбе. Роман Сулейманов подчеркнул, что для здорового бойца участие в боях — это осознанное преодоление страха ради выживания, а не желание «красиво исчезнуть».

Александр Воронов, Наталья Костарнова