Чем известен католикос-патриарх всея Грузии Илия II

Патриарх всея Грузии Илия II

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 год а во Владикавказе. В 1956 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1960-м — Московскую духовную академию. Кандидат богословия.

В апреле 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси был пострижен в монашество с именем Илия. В том же году рукоположен в иеродиакона, а в мае 1959 год а патриарх Московский и всея Руси Алексий I рукоположил Илию в иеромонаха.

После окончания Московской духовной академии вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора в Батуми. В 1961 году возведен в сан игумена, а затем в сан архимандрита.

В августе 1963 года стал епископом, викарием католикоса-патриарха Ефрема II. С 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии. В 1967 году был переведен на Абхазскую кафедру. В 1969-м возведен в сан митрополита.

23 декабря 1977 года избран католикосом-патриархом всея Грузии. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. В 1978–1983 годах был также президентом Всемирного совета церквей. 23 ноября 2017 года Илия II зачитал указ о назначении митрополита Сенакского Шио (Муджири) местоблюстителем патриаршего престола. Такое решение связывали с состоянием здоровья католикоса.

Полный титул предстоятеля: Святейший и Блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. Его резиденция находится в Тбилиси. Патриаршество Илии II — самое продолжительное в истории Грузинской православной церкви.

Награжден орденом Дружбы народов и многими другими государственными и церковными наградами.