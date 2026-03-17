Число погибших при ударе Пакистана по Афганистану превысило 400 человек

Число погибших после авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 408. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на афганское МВД. Пострадали еще как минимум 265 человек.

«Исходя из решения руководства, в ближайшем будущем Пакистану будет дан сокрушительный ответ»,— заявил официальный представитель МВД Афганистана Абдул Матин Гани (цитата по ТАСС).

Пакистан ударил по Кабулу 16 марта. Атаке, в частности, подверглась наркологическая больница. Афганские власти назвали произошедшее «преступлением против человечности». Пакистан отверг обвинения, сочтя их «ложными и вводящими в заблуждение». В министерстве информации Пакистана заявили, что атаки были направлены только на военные объекты и инфраструктуру, связанную с действующими в Афганистане террористами.

Обострение конфликта началось 22 февраля после удара Пакистана по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». Через несколько дней движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане с 2021 года, начало наступление в приграничных районах Пакистана. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.