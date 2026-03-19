Студентам начнут выплачивать по 200 тыс. руб. при рождении ребенка

В 2026 году расширят перечень мер для улучшения демографической ситуации в российских регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, одной из них станет единовременная выплата в 200 тыс. руб. студентам при рождении у них ребенка.

Термин «студенческая семья» описывает семейную пару, где каждому до 35 лет, они воспитывают ребенка, являясь его единственными родителями, и получают среднее профессиональное или высшее образование.

«С 2025 года по нацпроекту "Семья" в 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке»,— указала госпожа Голикова на заседании комитета по этому нацпроекту (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе аналогичную меру поддержки для студенческих семей анонсировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Выплата распространяется на детей, которые родились с 1 января 2026 года.