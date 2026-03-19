Искусственному интеллекту очертили рамки

Минцифры представило российскую версию госрегулирования ИИ

Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ носит рамочный характер и представляет собой попытку властей найти баланс между защитой интересов граждан и намерением развивать эту перспективную технологию. Среди заявленных принципов: риск-ориентированный подход к регулированию, учет традиционных ценностей и создание суверенных и национальных фундаментальных моделей ИИ, к созданию и обучению которых допускаются только российские граждане и организации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Идеология рамочного законопроекта — «мягкое» регулирование ИИ. Белый дом намерен выработать подход, при котором нормативные ограничения противозаконных и недобросовестных практик применения технологии не станут тормозом для развития и не обесценят усилия властей по ее встраиванию в экономическую реальность.

Законопроект содержит базовые понятия в этой сфере, детализация будет происходить уже в отраслевых законах, указах президента и других нормативных актах.

Документ впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, описывает в общем виде права, обязанности и ответственность разработчиком моделей, операторов ИИ-системы, владельцев и пользователей ИИ-сервисов. Также вводится обязательная маркировка контента, созданного с помощью ИИ, определяются особенности распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности.

«Для нас главное — соблюдение баланса между защитой интересов граждан и развитием технологий»,— отмечет инициатор появления проекта Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что документ предусматривает установление в дальнейшем требований для чувствительных сфер применения ИИ (например, в госуправлении), в коммерческом же секторе каких-то обязательных требований по использованию технологии не будет. Отмечается, что регулирование не распространится на применение ИИ в таких сферах, как оборона и безопасность, охрана правопорядка, предотвращение чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено профильными законами.

Заявленный общий принцип регулирования — риск-ориентированный подход (то есть требования к системам ИИ будут зависеть от степени их влияния на процессы в обществе). Обещан также «учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, созидательный труд). Для сохранения этих ценностей и обеспечения технологической независимости будут поддержаны суверенные и национальные большие фундаментальные модели ИИ.

Устанавливается, что все стадии разработки и обучения этих моделей должны происходить на территории РФ силами только российских граждан и организаций — на наборах данных, здесь же и сформированных.

Поясним, что до сих пор в России действовал весьма либеральный по части разработки и применения ИИ режим. Такая свобода развития технологии обеспечила создание двух относительно суверенных больших языковых моделей — «Сбера» и «Яндекса» (вторая обучена на открытых, в том числе зарубежных, данных). В большинстве стран мира своих языковых моделей нет.

В «Сбере» и «Яндексе» “Ъ” не стали комментировать законопроект. В «Альянсе в сфере ИИ» (объединяет «Сбер», «Яндекс», РФПИ, МТС, «Вымпелком» и др.) отметили положения, направленные на создание благоприятных условий развития (в частности, говорится о мерах поддержки центров обработки данных для целей ИИ), но указали на нормы, вводящие чрезмерную административную нагрузку на разработчиков. «Нужно аккуратно подходить к вопросам маркировки и ответственности разработчиков ИИ и владельцев сервисов, программного обеспечения с ИИ»,— сказали в альянсе, добавив, что продолжат обсуждение проекта с регулятором и участниками рынка.

ИИ-агенты могут снизить интеллектуальный капитал общества

Законопроект выглядит попыткой быстро создать единую рамку регулирования, при этом есть риск избыточного и опережающего регулирования, считает партнер технологической практики «ТеДо» Анастасия Кабаева. По ее словам, рынок ИИ в России еще находится в фазе роста и чрезмерно тяжелая «рамка» может ударить не по крупным экосистемам, а по средним игрокам, стартапам и корпоративным командам, которые только выводят решения в рынок. «Оптимальный баланс был бы таким: жесткое регулирование — только для высокорисковых сценариев, а для большинства прикладных решений — более легкий режим с упором на прозрачность, ответственность и пилотирование»,— полагает эксперт.

Венера Петрова

