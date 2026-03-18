Клещи открывают сезон прививок

Больше половины российских врачей, столкнувшихся с клещевыми инфекциями, наблюдали летальные исходы или инвалидизацию пациентов. Причем в подавляющем большинстве случаев пострадавшие не были привиты, показал опрос приложения «Справочник врача». На фоне начала клещевого сезона и локальных перебоев с вакциной в регионах эксперты напоминают: специфического лечения от клещевого энцефалита не существует, а единственной надежной защитой остается прививка.

Команда профессионального приложения «Справочник врача» в преддверии сезона активности клещей провела опрос среди медицинских работников о ситуации с клещевыми инфекциями. Исследование (“Ъ” ознакомился с его результатами) проходило 3–16 марта, в нем приняли участие 1279 врачей.

62,7% респондентов сообщили, что пациенты с клещевыми инфекциями или их последствиями к ним никогда не обращались. Как пояснили авторы опроса, это связано со специализацией врачей или местом их проживания. Эндемичными по клещевому энцефалиту в РФ традиционно считаются Сибирь, Урал, Дальний Восток, Северо-Запад, а также отдельные районы в Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

Среди 37,3% респондентов, имеющих опыт ведения больных после укуса клещей, 21% чаще встречают боррелиоз, 9% — различные инфекции (энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз), и 7,3% — клещевой энцефалит. Алиментарные случаи заражения клещевым энцефалитом (через молоко) встречались в практике 12,8% респондентов. Самыми частыми местами контакта пациентов с клещами респонденты назвали дикую природу.

Врачей также попросили оценить частоту встречаемости клещевых инфекций в их регионе. 31,1% опрошенных отмечают единичные случаи за сезон, 37,5% — несколько десятков случаев, 15,9% — до сотни, и 12,4% — несколько сотен случаев.

Летальные исходы или случаи инвалидизации пациентов наблюдали 51,3% опрошенных, из них 65,8% указали, что пострадавшие не были привиты от энцефалита, 3,8% — что были привиты. Остальные не обладают этой информацией.

«Две трети врачей отметили, что умершие или ставшие инвалидами пациенты не были вакцинированы. Это огромная беда и фактор риска. Необходима масштабная просветительская работа с населением»,— отмечает терапевт, основатель «Справочника врача» Константин Хоманов. Эксперт отмечает, что важно повышать осведомленность медиков относительно показаний и противопоказаний к вакцинации. Он также подчеркнул, что профилактика нужна всем, «а не только лесникам и туристам».

Клещевой энцефалит встречается нечасто, пояснил “Ъ” врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков: в России этим вирусом инфицированы лишь 2–6% клещей. Самая распространенная форма заболевания — лихорадочная, которая проходит в течение нескольких дней без последствий, оставляя лишь временную астению. Однако возможны и формы, которые могут поразить головной мозг, привести к коме, нарушению дыхания и летальному исходу, предупредил врач. Если человек выживет, то полного восстановления после такой болезни не наступает, отмечает господин Поздняков. Специфического лечения от клещевого энцефалита не существует, подчеркивает эксперт, в отличие от боррелиоза и других инфекций, которые хорошо поддаются антибиотикотерапии. Единственной надежной защитой эксперт назвал вакцинацию: привитые люди переносят заболевание в легкой форме либо не заболевают вовсе.

Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор заявил, что вакцины от клещевого энцефалита поступают в гражданский оборот регулярно. За два месяца 2026 года выпущено более 900 тыс. доз вакцины и более 280 тыс. доз иммуноглобулина человеческого, что превышает показатели за аналогичный период 2025 года (880 тыс. доз и 160 тыс. соответственно). Производством препаратов занимаются Институт Чумакова, «Микроген» и региональные станции переливания крови. Ранее СМИ сообщили о дефиците вакцины в Санкт-Петербурге (в Ленобласти уже зафиксированы первые укусы клещей в этом сезоне) и отсутствии в Карелии. В Росздравнадзоре подтвердили существование «локальных перебоев» в некоторых регионах, связав их с организационными вопросами при планировании закупок.

Наталья Костарнова