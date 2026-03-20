Совкомстаканчик
Дмитрий Хотимский получил 50% ProstoKap
Сооснователь Совкомбанка Дмитрий Хотимский приобрел 50% в бизнесе петербургского производителя бумажных стаканов ProstoKap, став партнером основателя компании Петра Кабина. Сумма сделки могла составить 300 млн руб., средства потребуются в том числе на развитие бизнеса. Производство бумажных стаканов в России увеличивается на 5–7% в год, но риски для бизнеса создает снижение продаж кофе навынос и растущая конкуренция со стороны китайских поставщиков.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Дмитрий Хотимский 16 марта получил 50% в ООО «Полипап», следует из ЕГРЮЛ. Структура управляет производством бумажных стаканов и крышек для них ProstoKap. Продавцом выступил основатель и гендиректор компании Петр Кабин. Его доля в бизнесе уменьшилась со 100% до 50%. Господин Кабин сообщил “Ъ”, что привлечение партнера необходимо для существенного расширения бизнеса. Параметры сделки он не раскрыл. В Совкомбанке “Ъ” не ответили, связаться напрямую с господином Хотимским не удалось.
ProstoKap зарегистрирована в Санкт-Петербурге, компания развивается с 2020 года. Объем производства в феврале 2026 года составил 10,3 млн стаканчиков. Они поставляются 1,5 тыс. клиентов в 160 городах России и постсоветских стран. Среди них «Самокат», «Яндекс Лавка», «Мираторг», «Братья Караваевы» и прочие. Петр Кабин до старта собственного бизнеса отвечал за продажи пластика в СИБУР и бумаги в «Сегежа Групп». Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО «Полипап» в 2024 году выросла на 50,9% год к году, до 312,3 млн руб., чистая прибыль — на 21,5%, до 4,2 млн руб.
Дмитрий Хотимский известен как сооснователь Совкомбанка. В начале 2022 года его пакет составлял 23%, но сейчас конечные бенефициары финансовой организации не раскрываются. Господин Хотимский инвестирует и в другие сферы — например, занимается выращиванием зерна в Калужской области. «Ведомости» в июле 2025 года называли его новым владельцем торгцентров «Дарья» и «Пассаж» на западе Москвы. Также предприниматель владеет долей в ООО «Оникс», которому принадлежит комплекс «Бани Малевича» в Одинцовском районе Подмосковья (см. “Ъ” от 4 сентября 2025 года).
50% в ООО «Полипап» эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд оценивает в 150–300 млн руб. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный не исключает, что Дмитрий Хотимский получил долю в компании в обмен на прошлые или будущие инвестиции. Включение в портфель широкого спектра активов позволяет инвесторам хеджировать риски — падение в одном секторе может компенсироваться ростом в другом, рассуждает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.
Бизнес ProstoKap господин Суворов называет умеренно привлекательным. У компании широкая клиентская база, а производство можно масштабировать за счет расширения ассортимента, рассуждает он. Эксперт полагает, что компания может заняться выпуском бумажной посуды или другой пищевой упаковки. Это может быть перспективно в связи с ростом рынка готовой еды — ее продажи с доставкой по итогам 2025 года превысили 170 млрд руб., увеличившись на 25%, сообщали ранее в Infoline.
Как отмечает производитель бумажных стаканов Ecocups, в последние годы объем этого рынка растет примерно на 5–7% в год. В 2024 году было выпущено более 3 млрд бумажных стаканов. Более 90% продукции потребляется на внутреннем рынке, остальное экспортируется — главным образом в страны ЕАЭС. Основными драйверами спроса выступают HoReCa, автоматизированная торговля, доставка напитков и еды, корпоративный сегмент, перечисляют в Ecocups.
Риски для производителей бумажных стаканов создает начавшееся сокращение рынка кофе навынос. Согласно «Платформе ОФД», в январе—феврале 2026 года его продажи снизились на 3% год к году. Это может быть связано с ограниченной покупательной способностью и общим стремлением граждан сократить расходы. Растущим сегментом в то же время остается кофе в точках самообслуживания (см. “Ъ” от 10 марта). Никита Рогозный отмечает, что многие производители готовой еды также ориентируются на упаковку из Китая, где можно получить больший выбор за меньшие деньги.