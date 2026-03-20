Совкомстаканчик

Сооснователь Совкомбанка Дмитрий Хотимский приобрел 50% в бизнесе петербургского производителя бумажных стаканов ProstoKap, став партнером основателя компании Петра Кабина. Сумма сделки могла составить 300 млн руб., средства потребуются в том числе на развитие бизнеса. Производство бумажных стаканов в России увеличивается на 5–7% в год, но риски для бизнеса создает снижение продаж кофе навынос и растущая конкуренция со стороны китайских поставщиков.

Дмитрий Хотимский 16 марта получил 50% в ООО «Полипап», следует из ЕГРЮЛ. Структура управляет производством бумажных стаканов и крышек для них ProstoKap. Продавцом выступил основатель и гендиректор компании Петр Кабин. Его доля в бизнесе уменьшилась со 100% до 50%. Господин Кабин сообщил “Ъ”, что привлечение партнера необходимо для существенного расширения бизнеса. Параметры сделки он не раскрыл. В Совкомбанке “Ъ” не ответили, связаться напрямую с господином Хотимским не удалось.

ProstoKap зарегистрирована в Санкт-Петербурге, компания развивается с 2020 года. Объем производства в феврале 2026 года составил 10,3 млн стаканчиков. Они поставляются 1,5 тыс. клиентов в 160 городах России и постсоветских стран. Среди них «Самокат», «Яндекс Лавка», «Мираторг», «Братья Караваевы» и прочие. Петр Кабин до старта собственного бизнеса отвечал за продажи пластика в СИБУР и бумаги в «Сегежа Групп». Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО «Полипап» в 2024 году выросла на 50,9% год к году, до 312,3 млн руб., чистая прибыль — на 21,5%, до 4,2 млн руб.

Дмитрий Хотимский известен как сооснователь Совкомбанка. В начале 2022 года его пакет составлял 23%, но сейчас конечные бенефициары финансовой организации не раскрываются. Господин Хотимский инвестирует и в другие сферы — например, занимается выращиванием зерна в Калужской области. «Ведомости» в июле 2025 года называли его новым владельцем торгцентров «Дарья» и «Пассаж» на западе Москвы. Также предприниматель владеет долей в ООО «Оникс», которому принадлежит комплекс «Бани Малевича» в Одинцовском районе Подмосковья (см. “Ъ” от 4 сентября 2025 года).

50% в ООО «Полипап» эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд оценивает в 150–300 млн руб. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный не исключает, что Дмитрий Хотимский получил долю в компании в обмен на прошлые или будущие инвестиции. Включение в портфель широкого спектра активов позволяет инвесторам хеджировать риски — падение в одном секторе может компенсироваться ростом в другом, рассуждает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

Бизнес ProstoKap господин Суворов называет умеренно привлекательным. У компании широкая клиентская база, а производство можно масштабировать за счет расширения ассортимента, рассуждает он. Эксперт полагает, что компания может заняться выпуском бумажной посуды или другой пищевой упаковки. Это может быть перспективно в связи с ростом рынка готовой еды — ее продажи с доставкой по итогам 2025 года превысили 170 млрд руб., увеличившись на 25%, сообщали ранее в Infoline.

Как отмечает производитель бумажных стаканов Ecocups, в последние годы объем этого рынка растет примерно на 5–7% в год. В 2024 году было выпущено более 3 млрд бумажных стаканов. Более 90% продукции потребляется на внутреннем рынке, остальное экспортируется — главным образом в страны ЕАЭС. Основными драйверами спроса выступают HoReCa, автоматизированная торговля, доставка напитков и еды, корпоративный сегмент, перечисляют в Ecocups.

Риски для производителей бумажных стаканов создает начавшееся сокращение рынка кофе навынос. Согласно «Платформе ОФД», в январе—феврале 2026 года его продажи снизились на 3% год к году. Это может быть связано с ограниченной покупательной способностью и общим стремлением граждан сократить расходы. Растущим сегментом в то же время остается кофе в точках самообслуживания (см. “Ъ” от 10 марта). Никита Рогозный отмечает, что многие производители готовой еды также ориентируются на упаковку из Китая, где можно получить больший выбор за меньшие деньги.

Дарья Андрианова