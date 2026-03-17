Токаев подписал новую конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию страны, принятую по итогам всенародного референдума. Глава республики заверил, что 2026 год станет временем тотальной политической и правовой трансформации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева)

«Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном принятию новой конституции.

В ближайшее время на рассмотрение парламента внесут пять новых конституционных законов, также потребуется редактирование еще восьми и более 60 статей в основополагающих кодексах. «Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и подводных камней. Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий»,— отметил казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев был инициатором конституционных изменений: в сентябре прошлого года он предложил сформировать однопалатный парламент вместо двухпалатного. В итоге изменилось свыше 80% текста конституции, в частности — возвращен институт вице-президента, который будет назначаться главой государства. По итогам референдума, прошедшего 15 марта, за новый текст конституции проголосовали 87,15% граждан. Она вступит в силу 1 июля.