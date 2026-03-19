Гладков заявил об угрозе для жителей белгородского приграничья из-за отсутствия интернета

Ситуация с отсутствием мобильного интернета в Белгородской области — крайне сложная. Отключения происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямой линии 19 марта. Однако отсутствие информации глава региона назвал для жителей приграничья «еще большей угрозой», заявив, что согласен со всеми возмущениями белгородцев. Сложности у местных жителей возникают при доступе даже к сервисами из «белого списка».

«Отсутствие информации, приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям»,— отметил господин Гладков.

Глава региона отметил, что с отключением мобильного интернета сталкиваются по всей России. В то же время, такого количества людей, живущих в приграничной зоне, нет ни в одном другом регионе. В связи с этим белгородские власти совместно с силовыми структурами сейчас ищут «компромиссное решение».

«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области минимум 62 беспилотниками. Пострадал один мирный житель. Повреждения получили два частных дома, квартира и 13 транспортных средств.

Денис Данилов